有很多年的数据可以表明上大学的好处。拥有学位或至少受过一些大学教育的人拥有：



比没有上过大学的人更高的工资。

更多的就业机会—— 大量的 未来的工作机会将会寻找学位持有者。

未来的工作机会将会寻找学位持有者。 比只有高中文凭的人有更多的 工作 稳定性。

稳定性。 结识新朋友、发掘兴趣、实现自我成长和智力发展的机会。

但也有不利的一面：

要问自己的问题

我们采访了大学辅导员、顾问、院长和其他专家(见本页底部的名单)，他们建议考虑：

你的目标是什么？知道你长期要什么将真正明确上大学的成本和好处。你想要一份特定的工作或职业吗？或是想要更多的钱？你在努力寻找自己的兴趣吗？在那之后，你就可以专心考虑学校是否真的能让你达到你的目标。

学校会对你有什么帮助？有时候，这很容易衡量，比如你是否需要一个学位才能在工作中升职。其他时候，情况可能不太明朗：一个专业可能向你承诺会为你带来更多的职业机会或一份高薪的工作，但这种承诺最终真的能兑现吗？

不上学的话，你能实现自己的目标吗？想想可供你选择的其他途径。是否有可能自学你需要学习的那些技能？是否有其他方式可以结识某个行业的人？如果要在你现在的位置上找一份薪水更高的工作，你需要如何做？

你能搞定上学这件事吗？上学需要时间，通常还需要钱(有时很多)。如果你不具备这些条件，要知道有很多资源可以为你提供支持。许多学校和课程允许灵活的时间表、儿童保育、经济援助、转学分、并提供其他资源，使获得教育变得更可行。如果你还没有高中文凭或英语不流利，有些课程可以在这方面帮助你。这可以让你跟上进度。还有专门的项目、奖学金和个人指导，适用于特殊情况下的人，例如，如果你是难民或你的父母从未上过大学。

你有什么犹豫的吗？你可能对上学有非常正当的保留意见，但也值得探讨一下你的一些假设。例如，如果你认为自己负担不起学费，或者可能因为年龄、背景或学术能力而觉得自己在高等教育中不受欢迎，那就先去探索一下现实情况。事实可能会证明你的想法是错的。

怎样才能找到答案

与实现了你想要的那种目标的人交谈。高等教育对他们有帮助吗？他们是怎么做到的？如果可以再来一次，他们会有什么不同的做法呢？想想你的直系亲属或大家庭里的成员、朋友甚至熟人，他们可能有宝贵的经验可以分享。如果你身边没有实现这个目标的人，这里是如何找到一个可以谈谈的人。你还可以与那些愿意听你的提问并提供一般性建议的人交谈，比如值得信赖的导师或职业顾问。

看看就业数据和趋势。关于南加州哪些行业正在增长以及学生从不同专业毕业后获得什么样的工作和薪酬，有很多信息。像Gladeo(英语)这样的职业简介网站可以告诉你不同的工作通常需要什么样的教育，查看统计数据可以帮助你了解一种学位或证书是否有用。这里有一些有关南加州就业市场以及不同学校学生成果的数据。

到访就业指导服务中心。许多社区学院都有就业指导中心，你可以在那里预约辅导员，参加职业评估测试，并讨论可能的选择。你也可以要求与学校的校友交谈，了解他们的情况，以及学校是否有帮助。

请注意，一些大学的就业指导中心只对在校学生开放。但其他学校，如洛杉矶社区学院学区学校，也允许非在校学生预约。如果你需要学生证才能接受服务，你可以免费提交申请并获得学生证，而无需注册课程。

加州美国就业中心 (America’s Job Centers of California) 也可以帮助人们进行选择。你可以和一名顾问谈谈，告诉他们你的背景和技能，然后做出下一步行动的计划。他们还为青年、残疾人和退伍军人提供专门的服务，并提供会说多种语言的顾问。找一个你附近的就业中心。(这个网站是英语和西班牙语的。如果你点击任何就业中心的名称，“一般信息”部分会告诉你该中心使用哪些语言。)

参加职业规划课程。许多社区学院提供课程来帮助你评估自己的目标和价值观，并探索不同的职业选择。这可以给你一个有条理的、支持性的环境，让你缩小选择范围，找到适合自己的工作，并了解你是否需要更多的教育。例如，这里描述了圣莫尼卡学院(英语)的这类课程。

试试职业见习或实习。如果你想进入一个新的领域，但不确定去哪个领域或该领域是否需要学历，你可以试着近距离观察该领域的工作。职业见习是指你在某人的工作中“跟踪”他们几个小时或一整天，观察他们的日常工作情况，并在此过程中提出问题。一些公司为非学生提供职业见习的机会。你至少可以联系招聘经理，问他们是否愿意接受见习者。

实习通常至少持续几个月到一年。许多实习机会是为在校学生保留的，可以让你在一个机构工作一学期或更长时间，并为你提供学分或报酬。但一些实习机会也对非学生开放。实习的名称可能有点模糊，你可以查找“学徒”(apprenticeship) 或“奖学金”(fellowship)，也会发现类似于实习的机会，但并不局限于在校学生。

阅读有关对特定情况的支持。有为寄养青年提供的大学助学金，为低收入学生提供咨询服务的项目，住宿方面的帮助，为退伍军人设立的资源中心，等等。我们总结了一些需要考虑的基本事项和针对特定情况的资源。可以花点时间浏览一下这些选项，看看它们是否能让上大学对你来说更加现实。

