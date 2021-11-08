加州的高等教育有很多突出的优势。我们的大学在全国名列前茅。免费接受社区学院教育的途径有很多。如果你上的是公立学校，你很有可能在五年内还清你的教育花费(英语)。

但同时，也有数百所学校可供选择。



社区学院

这类公立学校几乎对任何想上的人开放。申请是免费的，没有GPA或标准化测试要求。这些学校提供副学士学位、证书、职业培训项目、英语作为第二语言的课程，以及为高中同等学历考试做准备。一些学校还在试点项目下提供学士学位(英语)。

加州所有低收入家庭的学生都有资格获得社区学院的学费 免除 (英语)。其他学生也可以通过几种方式获得学费免除。此外，社区学院的学费仍然是加州所有公立大学中最低廉的。许多学生在社区学院上课，然后转到四年制大学获得学士学位。就学生的年龄和生活经历而言，社区学院往往比其他学校更具多元性（平均学生年龄为28岁）。

录取和申请：年龄在18岁以上。如果你想完成一个课程项目，你必须拥有高中文凭或同等学历，但可以在没有文凭的情况下选修非学分课程，如GED（普通教育发展证书）准备课程、英语作为第二语言的课程和成人教育课程。如果你不到18岁，没有高中毕业，你通常需要参加一个特殊的项目（比如双学分课程）才能入读社区学院(在本部分阅读更多相关内容)。你可以在课程开始前的任何时间注册入学和注册课程。

社区学院在哪里：加州有115个授予学位的实体校园。找一个你附件的社区学院(英语和西班牙语)。

学费：你可以通过以下几个项目获得社区学院的学费免除：



如果你是家庭收入低于一定水平的加州居民，加州大学承诺助学金 (California College Promise Grant) (英语和西班牙语)可以让你在该州任何一所社区学院免费学习。

如果你是加州居民，并且是初次上大学的全日制学生，洛杉矶大学承诺 (L.A. College Promise)(英语)会让你在洛杉矶的一所社区学院免费学习两年。

加州的许多其他社区学院也有免除学费的项目(英语)。

如果没有学费免除，社区学院的学费是每学分46美元。(大多数课程为3到4个学分；两年制副学士学位要求的总学分一般在60学分左右。)

很多学生还可以获得经济援助来支付上学费用。在本部分阅读更多关于免除学费和支付大学学费的内容。

住宿：大多数社区学院不提供校园住宿。学生从自己居住的地方通勤来上课。如果你需要住宿和其他基本需求方面的帮助，请阅读本部分的更多内容。

医疗服务：社区学院收取强制性医疗服务费，此费用在2021年是每学期约20美元。这样你就可以使用校园内的学生健康中心的服务，那里通常提供筛查、免疫接种和心理健康服务。不过，这笔费用不会为你提供医疗保险。

加州州立大学

加州州立大学 (CSU)(英语)系统的学校是公立四年制学校。与加州大学 (UC) 系统的学校相比，加州州立大学的学校更注重实用技能，而不是研究。加州州立大学共有23所分校，提供学士、硕士和一些博士项目。其中有两所是理工学院，即加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校 (Cal Poly San Luis Obispo) 和加州州立理工大学波莫纳分校 (Cal Poly Pomona) ，这两所学校更加重视科技项目。洪堡州立大学正在成为(英语)一所理工学院。

加州州立大学系统还通过加州州立大学在线 (Cal State Online) (英语)提供纯在线课程和学位课程，以及提供短期证书、学位完成和个人兴趣课程的扩展教育项目(所有页面均为英语)。

与加州大学相比，加州州立大学对GPA的要求更低，学费也更便宜。

录取和申请：加州州立大学对一年级学生有最低录取要求(英语)：



在一套核心高中课程(即“A-G”课程)中获得C-或以上的成绩

这些课程的平均绩点至少为2.5

加州州立大学通常要求新生申请者参加SAT或ACT标准化考试，但在新冠肺炎疫情期间暂停了这一要求。暂停的有效期(英语)一直持续到2023年春季。

你可以通过加州州立大学的网上申请系统 (Cal State Apply) 向几个加州州立大学分校提交同一份申请，而且不需要附上个人陈述。申请通常在开课前九个月截止。如果你准备在秋季学期(8月)入学，你必须在前一年的10月或11月之前提交申请。

如果你的母语不是英语，或者你高中时的主要教学语言不是英语，你还将被要求在托福 (TOEFL) 考试中取得最低500分的成绩，或同等考试的同等成绩。 如果你在一所社区学院获得了副学士学位，或者在另一所四年制大学选修过课，你可以作为转校生申请加州州立大学。点击此处进一步了解转学入学要求(英语)。

加州州立大学每个分校的选择性各不相同。例如，加州州立理工大学-圣路易斯奥比斯波分校在2021年秋季录取了30.83%的申请者（英语），而加州州立大学圣贝纳迪诺分校 (CSU San Bernardino) 在2020年秋季录取了78%的申请者（英语）。但一般来说，进入加州州立大学的竞争比进入加州大学的竞争要小。

这些学校在哪里：共有23个分校，其中8个位于大洛杉矶地区。找一个你附近的分校(英语)。

学费：全日制学生每年约7,000美元。加州州立大学的学费大约是加州大学的一半。许多学生通过获得经济援助来支付学费。在本部分阅读更多关于支付大学学费的内容。

住宿：加州州立大学的所有校区都提供校内住宿（额外收费）。像加州州立大学北岭分校这样的学校也有家庭住宿(英语)可供申请。如果你在住宿和其他基本需求方面需要帮助，请阅读本部分的更多内容。

医疗服务：强制性医疗服务费可以让学生使用校园内的健康中心，但加州州立大学不提供保险。医疗服务费用从75美元到90美元不等。

加州大学

加州大学 (UC) (英语)系统的学校专注于研究和学术出版，并设有学士和高级学位项目。加州大学有10个分校(尽管加州大学旧金山分校[UC San Francisco]只提供研究生课程)，它们被认为是美国最好的公立大学之一。进入加州大学的竞争通常很激烈。

加州大学还通过其扩展和继续教育项目提供在线课程和证书。这些项目通常面向已经获得学士学位的在职专业人士。

录取和申请：作为一年级学生进入加州大学的最低要求(英语)包括：



此外，加州大学还将考虑：

SAT或ACT的标准化考试分数(尽管学校已经将这一要求暂停到2024年)

课外活动和工作经历

你提交的个人陈述

(请阅读本部分中有关这些申请材料的更多信息。)

如果你的成绩排名在加州所有高中生的前9%或你所在学校高中毕业年级的前9%，并且符合加州大学的最低要求，你就可以保证被加州大学录取(英语)。(不过，你不能选择哪个分校，因为这取决于可提供的位置。)

你可以通过一份申请表(英语)申请任意多个分校。

加州大学的录取通常竞争激烈，但各分校的选择性不同(英语)。录取率最高的是加州大学默塞德分校(UC Merced)，该校在2020年秋季录取了85%的新生申请者。加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) 和加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 的录取率最低，2020年秋季录取率分别为17%和14%。

加州大学系统在做出录取决定或授予奖学金时，不再考虑(英语)标准化考试成绩 (SAT或ACT)。但你可以在注册课程安置后提交。

这些学校的地点：这是加州大学10个分校的名单。其中四个（加州大学尔湾分校[UC Irvine]、加州大学洛杉矶分校[UCLA]、加州大学河滨分校[UC Riverside]、加州大学圣巴巴拉分校[UC Santa Barbara]）位于大洛杉矶地区。

学费：平均每年约1.3万至1.4万美元。加州大学的学费是加州公立大学中最高的，但通常比类似的私立学校便宜。许多学生通过获得经济援助来支付学费。在这部分阅读更多关于支付大学 学费的内容 。

住宿：校内宿舍需要额外收费，有一些有限的家庭住宿空间。如果你在住宿和其他基本需求方面需要帮助，请阅读本部分的更多内容。

医疗服务：学生入学后自动加入学生健康保险计划，但有其他保险的学生可以选择退出。学生健康保险计划提供医疗、牙科和视力医疗保险，所有分校都有学生可使用的校园医疗中心。尔湾分校、河滨分校和圣巴巴拉分校也有牙科诊所。费用因分校而异，但平均每年约为1,700至1,900美元。

私立学校

与社区学院、加州州立大学和加州大学不同，私立学校不是由州资助的。这些学校的类型众多，既有南加州大学 (University Of Southern California) 等规模较大的四年制大学，也有西方学院 (Occidental College) 和波莫纳学院 (Pomona College) 等规模较小的文科学院，以及阿祖萨太平洋大学 (Azusa Pacific) 等宗教学校，这些学校都提供学士学位和高级学位项目。

学生们可能会因为班级人数较少、宗教环境或专业项目等原因而选择私立学校。 德锐大学 (DeVry University) 和美国职业学院 (American Career College) 这样的营利性学校是私立学校的一类。它们往往有更多的职业课程和纯在线课程，但主要的差异在于其资金模式。在这类营利性学校，由股东（而不是校董会）主导决策，并且利润不必再投资于学校。

许多教育专家对营利性学校提出了警告，因为：



营利性学校往往比公立学校更贵。

营利性学校学生偿还学生贷款的违约率高于其他学校的学生(英语)。2017年，营利性学校有 14.7%的学生 无法偿还贷款，而在公立学校和非营利性私立学校的这一比例分别为9.3%和6.7%。

无法偿还贷款，而在公立学校和非营利性私立学校的这一比例分别为9.3%和6.7%。 投资回报率普遍较低(英语)。在五年内，加州营利性学校只有30%的学生赚到了足够的钱来偿还教育费用，而公立学校和非营利性私立学校的这一比例分别为80%和50%。一项分析发现，加州超过40%的营利性学校根本没有提供任何投资回报(英语)。

但并不是所有的营利性学校都有掠夺性行为或成果不佳，而且在许多情况下，它们可能是满足你需求的唯一选择。本部分有更多关于在你考虑任何一所学校时都应该注意哪些警示信号的内容。

录取和申请：每所学校都有不同的要求和申请流程。一般来说，大学和文科学院会要求你提交成绩单、个人陈述、推荐信和一份课外活动或工作经验清单。一些学校还会要求SAT或ACT成绩（尽管许多学校在疫情期间已经停止接受考试成绩，或将其设为非必要条件，有些学校无限期这样做）。900多所学校使用Common App，你可以通过这个平台申请多所学校。

非营利性大学和文科学院一般都有竞争性录取(尽管有些学校比其他学校更挑剔)。大多数营利性学校接受所有符合最低要求的学生。

学费：一般比公立学校高得多。一所文科学院每年的学费为5万美元是很常见的。一个私立职业项目每年的费用可能在2.5万美元左右，而你在学校花的时间会更少。但许多私立学校为学生提供经济援助来支付费用，可在本部分阅读更多相关内容。

住宿：许多有实体校园的四年制私立学校为学生提供住宿（收取额外费用）。以技工、职业和短期项目为主的学校通常不提供住宿。如果你在住宿和其他基本需求方面需要帮助，请阅读本部分的更多内容。

医疗服务：在许多四年制私立学校，医疗保险包括在学费中，但保险范围和费用各不相同。以短期或纯在线项目为主的学校通常不提供保险。

职业、技工和职业技术学校

这些学校专注于培养能直接在劳动力市场使用的技能，包括水管道、电气工作、美容、平面设计、烹饪艺术等职业。有私立和营利性的职业学校，但许多社区学院(如洛杉矶职业技术学院[LA Trade Tech])也提供这些技能的课程和证书。

录取、学费、住宿和医疗服务取决于学校是私立还是社区学院（参阅以上章节以了解更多信息）。

成人教育

这些学校主要帮助成年人获得高中文凭或英语作为第二语言的证书。如果你正在寻求帮助以通过美国公民资格考试，成人教育课程也可以提供这一帮助。它们还提供职业课程(称为职业技术教育)，为进入特定行业做准备。这些学校是由当地公立学区开办的。

录取和申请：18岁以上的任何人都可以注册，不收取申请费。

地点：这里是加州所有成人教育学校的地图和列表(有多种语言版本)。

学费：大部分课程免费，包括完成高中学业、同等学历考试准备、公民身份准备、英语作为第二语言和职业技术教育课程。你必须支付书费和像GED这样的考试的费用。有时，某些职业技术教育课程可能也会收费。 住宿：成人学校不提供。

医疗服务：成人教育不包括。

怎样选择最适合我的学校？

有很多网站会根据你的喜好（地点、学校类型、学习领域、费用等）生成一份符合这些标准的学校名单。以下是三个热门网站：



College Navigator：这个网站(英语和西班牙语)由联邦政府的国家教育统计中心 (National Center for Education Statistics) 提供，你可以根据你想要的文凭类型、地点、费用、学生人数等来搜索学校。你还可以输入学校名称，一次查看所有数据。

BigFuture：美国大学理事会 (College Board) 的这个网站(英语)让你可以根据许多同样的指标进行筛选，但也包括多元性、体育和活动以及对转学学分认可等因素。

College Scorecard：这个网站(英语)由美国教育部提供，重点介绍了全国各地学校的毕业率和平均年成本，以及不同专业毕业生的工资中位数。还有一个专门针对培训项目的工具(英语)。

如何从这里缩小你的选择范围？以下是来自大学顾问的更多建议：

（再）想想你的目标。你为什么想接受高等教育？学校会帮你实现这个目标吗？那所学校或专业项目的校友是否也达到了同样的目标？(你可以让学校帮你联系校友，这样你就可以询问他们的经历。)。

你想要什么样的环境？你在小班环境下学习效果最好吗？你想要很多与其他学生社交的机会吗？多元性和包容性是你最看重的吗？每个学校都有自己独特的文化和环境。想一想你看重的是什么，你选择的学校或项目能提供什么。

你如何支付上学的费用？支付上学费用的途径有很多，从免学费项目、奖学金到助学金和学生贷款，不一而足。研究一下你所有的选择，看看你能负担得起什么。你能支付在校期间的学费、书本费、杂费和生活费吗？你愿意花时间和精力申请奖学金吗？如果你正在申请贷款，你认为以后会拿到多少薪水来帮助你还清贷款？阅读本部分中有关支付上学费用的更多信息。

它适合你的生活吗？你愿意搬家或通勤吗？你上学期间必须打工吗？你需要灵活的时间 表 、照看孩子或为残疾人士提供的照顾吗？如果你有重要的个人情况需要考虑，看看学校是否有资源提供帮助，或者是否有灵活性来照顾到你的需求。

声望没有合适重要。卓越的声誉或“品牌”并不总是意味着一所学校会帮助你实现目标，或者你会在那里学业成功。一所学校是否符合你的价值观和需求最终会产生更大的影响。

别小看自己。许多人往往低估了他们能进入什么样的学校，以至于懒得申请。成绩很重要，但引人入胜的个人陈述和生活经历也很重要。如果你真的很想去一所学校，但又不确定能不能被录取，为什么不试一试呢？

与别人交谈。大学招生官员、辅导员、导师、朋友，或者现在和/或以前的学生，他们都可以帮助你找出其中一些问题的答案。阅读本部分中有关寻找谈话对象的更多信息。

你也可以尝试参观学校，看看实体校园，直接问些问题。你通常可以通过校园外展部门安排这些活动。如果你做不到这一点，许多学校在新冠肺炎疫情期间开始提供虚拟参观和Zoom情况介绍。你可以浏览它们的网站或打电话给招生办公室，看看是否有这些选项。

有哪些危险信号？

一些学校因为用掠夺性贷款或无法兑现的就业前景承诺误导学生而受到抨击，甚至关闭。参见：ITT技术学院 ( ITT Tech) 、科林斯学院 (Corinthian Colleges)(英语)等。这些学校中的许多都是营利性的，本质上是一所不需要将利润再投资到学校的私立学校。你在College Navigator(英语和西班牙语)这样的网站上可以查到一所学校是营利性的还是非营利性的（在本部分阅读关于营利性学校的更多细节）。

但不管你看的是哪所学校，这里有一些问题可以让你及早发现这个选择是否有风险：

这所学校经过认证了吗？认证可以证明一所学校符合一套质量和业绩标准。入读一所经过认证的学校意味着你可以在其他类似认证的学校之间转学分，并接受州或联邦经济援助。你可以查看两个主要认证机构的网站，即美国教育部(提供多种语言版本)和高等教育认证委员会(英语)，查看某所学校是否获得了认证。

请记住认证主要有两种：地区性认证和全国性认证。地区性认证的学校学分往往更容易转。加州的地区认证机构是西部学校和学院协会（Western Association of Schools and Colleges）。全国认证通常是针对职业、营利性和职业技术教育项目的，这些项目的学分很难转到地区认证的学校。

学校是否大力推荐昂贵的私人贷款？一些学校在招生方面很积极，可能会告诉学生有获得经济援助的资格，但主要是以私人学生贷款的形式。这些贷款的利率可能很高，可能会为学生带来大量债务，但学校并无法保证学生毕业后的工资足以偿还这些债务。

有多少学生无法偿还贷款？较高的学生贷款违约率意味着学生们借钱支付学费，但后来赚的钱不足以偿还这笔钱。如果一所学校的贷款违约率太高，教育部可以切断其获得联邦经济援助的途径。如果违约率高于学校毕业率，这也是一个很大的危险信号。

你可以在College Navigator(英语和西班牙语)上查找一所学校，在页面底部附近看到它的“群体违约率”(Cohort Default Rate)。9.7%是2017财年的平均水平，这意味着在2017年开始偿还贷款的所有学生中，有9.7%的学生在接下来的几年(2018年、2019年或2020年)的某个时候停止了偿还贷款。

我该如何决定是读全职还是兼职？

如果你在一个学期或一个学季选修12个学分(在大多数学校是3到4门课程)，你通常被认为是全职学生。在选择全职或兼职时，你的经济状况和兼顾学校与其他责任的能力可能是最大的影响因素，但还有一些其他的考虑因素： 全职：



兼职：

我需要一个时间安排灵活的项目。我该在哪里找？

以下是一些可以考虑的选项：

线上课程：疫情期间，线上学习变得更加普遍，许多学校已经建立起了完全在网上提供课程的基础设施。一些虚拟课程是异步的，这意味着你可以按自己的时间和节奏观看课堂讲座。请注意，这些课程提供的灵活性也意味着学生必须更主动、更有条理地管理时间，才能不落后于各种作业提交时间期限和教材进度。

你可以在以下资源搜索加州的公立大学在线课程(请注意，并不是所有的课程都是异步的)：



扩展教育项目：包括加州州立大学和加州大学在内的许多学校都有专门为寻求职业发展或改变职业生涯的成年人量身定做的项目。它们有几个不同的叫法：扩展教育、继续教育或扩展项目。许多课程在线上开设，面授课程也有很多晚上和周末的选择。

一些扩展教育分部有学位课程，而另一些只提供证书，还有一些则有学位完成课程，专门针对那些从未开始副学士或学士学位项目，或开始了但未完成学位项目的成年人。(点击此处阅读更多相关信息。)

扩展教育课程的价格通常与你在大学主校区看到的价格不同。这是因为这些项目不从州政府或联邦政府获得任何资金，其资金全部来自学生学费。

以下是加州州立大学系统和加州大学扩展项目的链接(所有页面均为英语)：



加速课程：一些学校提供专为在职成年人设计的学位课程，让学生在全年中较短的冲刺时间内完成课程。例如，加速大学教育计划 (PACE) 允许学生在八周时间中一次选修两门课，并在两年内获得副学士学位。课程在晚上、周末和网上提供。你可以在皮尔斯学院 (Pierce College ) 和摩尔帕克学院 (Moorpark College) 等学校找到PACE课程。拉文大学 (University of La Verne) 也有一个加速学士学位项目。(所有这些网站都是英语的。)

短期课程或项目。许多社区学院和其他学校有长度不到一个学期的课程，比如只有8周，甚至更短，而不是通常的16周。这些课程可能在学期当中开始较晚或较早结束。暑期课程的长度也是8-10周。如果你没有时间上一整个学期的课，这些可能是不错的选择。

你还可以在几周或几个月(而不是几年)内获得证书和其他短期证书。(阅读这部分以了解更多关于短期证书的信息，包括能够逐步取得学位的证书。)

搜索适合你的时间安排的课程。许多学校网站会让你看到即将实行的课程表，这样你就可以知道它们是否适合你。找到那些时间表(例如，这里有洛杉矶社区学院学区的链接)，然后根据学校、学科领域以及符合你需要的特定日期和时间进行筛选。一个好的学术顾问也可以帮助你研究各种选择，有策略地制定一个适合你的个人日程安排。请注意，社区学院比其他学校系统更有可能提供夜间授课的课程。

以下是你在安排日程时可以考虑的一些事情：

