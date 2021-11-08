如果我是……，我该考虑什么？

大学欢迎你来就读。很多学校都有专门的资源来支持各种情况下的学生。你有年幼孩子？查看所有的校园儿童保育选项。你是退伍军人吗？有很多方法可以让你免费获得上学的资金。

这些特定情况中的许多情况也有一些自己的考虑因素。你如何了解有关为残疾人提供的便利的信息？如果你有重罪记录，这是问题吗？如果你已经在另一个国家获得学位，你需要在美国重新开始你的教育吗？

以下是帮助你开始的一些基础知识。

如果你需要高中文凭或同等学历

在美国，几乎所有的高等教育项目和工作都要求你首先拥有高中文凭或同等学历。如果你没有读完高中，或者你的文凭在美国不被认可，你可以通过以合格成绩完成所有高中课程来获得美国文凭。拿到文凭可能需要几个月到几年的时间，这取决于你需要完成多少门课程，以及你一次可以修多少门课。

你也可以参加相当于高中文凭的考试，包括GED(通识教育发展)、TASC(评估中学学业完成的考试)和HiSET(高中同等学历考试)。参加这些考试可能是获得高中文凭的一种更快的方式，这取决于你准备这些考试需要多长时间。有一些准备课程可能需要几个月到几年的时间才能完成。从程序上来说，你可以在没有参加任何准备课程的情况下参加考试，但考虑到考试的难度，通常不建议这样做。

南加州各地的大学都承认高中文凭或GED文凭，所以你的选择取决于哪种文凭最适合你。这里有几个地方可以帮助你获得两种文凭之一：



成人教育学校 (adult education school)： 这些学校由当地学区运营(在洛杉矶，由洛杉矶联合学区的成人和职业教育分部运营)。除了英语作为第二语言和公民身份考试准备之外，还提供GED准备和高中文凭课程。这里有一份由洛杉矶联合学区开办的成人教育学校的名单。

这些学校由当地学区运营(在洛杉矶，由洛杉矶联合学区的成人和职业教育分部运营)。除了英语作为第二语言和公民身份考试准备之外，还提供GED准备和高中文凭课程。这里有一份由洛杉矶联合学区开办的成人教育学校的名单。 公共图书馆： 许多图书馆可以让你免费使用职业在线高中项目，该项目允许你修读课程，同时获得文凭和额外的职业证书。这里是通过洛杉矶县公共图书馆系统参加课程的信息(英语)。

许多图书馆可以让你免费使用职业在线高中项目，该项目允许你修读课程，同时获得文凭和额外的职业证书。这里是通过洛杉矶县公共图书馆系统参加课程的信息(英语)。 社区学院：大多数社区学院都提供高中文凭课程或GED预备课程，你可以注册入读。社区学院的课程费用很低，但不是免费的。通过社区学院学习这些课程可能会提供一个更容易的过渡，以便以后直接进入该学院的高等教育项目。

如果你之前是在其他国家接受的教育

如果你是在另一个国家上的高中或大学，而且你在美国不是持工作签证或学生签证，你可能需要弄清楚你之前的工作或教育证书在美国如何得到承认；如果它们不被承认，你该怎么办。(如果你没有身份证件，请阅读本部分。)

以下几个起点可能会有所帮助：

在求职时获得帮助：如果你有来自另一个国家的学位或其他证书，你不一定要在美国重新开始或重新获得这些证书。例外的是专业执照或州认证，下文中有更多信息。

如果你很难找到一份与自己的技能和经验相匹配的工作，有时这是一个拥有人脉、了解就业市场或了解美国求职标准的问题。以下是可能会有所帮助的资源：



如何获得专业执照：如果你从事的是有执照的职业（比如医生、牙医、律师或护士），你必须申请加州认可的新执照。这一过程由不同的执照发放委员会监督，因此每个行业都会有所不同。通常情况下，你必须让一个机构评估你的学历，然后申请并通过执照考试。牙医或内科医生等职业的执照发放委员会还要求在美国通过住院医生或免修学分项目接受额外的教育。

Upwardly Global有一系列关于加州11个不同职业的执照和认证指南：会计师、建筑师、牙医、工程师、IT专业人员、律师、护士、药剂师、医生、理疗师和教师。这些指南(英语)将详细指导你评估自己的资质、申请参加执照考试，以及在获得执照的时间和成本方面的预期。该组织还为符合某些资格要求并希望进入美国就业市场的移民提供一对一咨询，并提供多种语言的服务。

申请高等教育：如果你住在美国，你将以新生或转校生的身份填写申请表，而不是国际学生。国际学生的申请通常是针对那些居住在其他国家、正试图获得专门去美国学习的签证的人。

四年制大学可能会要求你提供以前中学或中学后学校的成绩单，以确定你是否符合申请资格。有些学校可能会要求你为非英语的文件寻求专业的翻译服务。你可以向你以前的教育机构索要成绩单和其他文件，但如果你拿不到它们，可以问问你申请的学校的招生办公室下一步该做什么。

如果你已经在其他国家完成了一些大学课程，在某些情况下，你的学分可能会转到美国大学。这在很大程度上取决于你申请的学校是否接受外国学分，以及你上了什么课程。打电话给目标学校的招生办公室，了解学校是否会接受外国学分，以及为转学分而进行评估学分的过程是什么。在本部分阅读有关转学分的更多信息。

经济援助：如果你不是美国公民，如果你是“符合资格的非公民”，你就可以获得联邦经济援助，这包括绿卡持有者、有条件的永久居民、难民、受庇护者和那些获得人道主义假释的人。在填写FAFSA时，你需要输入你的外国人登记号。你可以在学生资助委员会网站(英语)上找到更多关于符合资格的非公民的经济援助详细信息。

英语课程和水平测试：如果你需要加强英语语言技能，你可以在成人教育学校、社区学院或私立语言学校参加英语作为第二语言(ESL)的课程。你可以通过州政府的加州移民指南 (California Immigrant Guide) (有多种语言版本)搜索你附近的课程。

大多数社区学院都提供学分和非学分的ESL课程。学分课程的重点是在大学环境中使用英语，包括语法、阅读、写作、听力和口语。如果你的母语不是英语，一旦你入读了社区学院，你将被要求接受一项评估，以确定你的英语水平。这将帮助将你安置在合适的ESL课程级别。

非学分ESL课程是免费的，目的是帮助学生掌握工作、学校或日常生活中可能需要的英语技能，一些专门课程是为了准备高中同等学历考试或美国公民身份考试。

如果你是在美国以外的地方上的中学，四年制大学可能会要求你通过托福 (TOEFL) 这样的考试来证明你的英语水平。向学校的招生办公室查询，确切地了解他们可能要求什么。

其他帮助来源： 南加州的很多资源中心为移民和难民社区提供咨询、教育和就业帮助。其中包括：



直通加州服务 (Access California Services)，主要面向阿拉伯裔和穆斯林美国人社区，以17种不同语言提供支持。

洛杉矶中美洲资源中心 (Central American Resource Center of Los Angeles)，以英语和西班牙语提供支持

洛杉矶韩裔美国人联合会 (Korean American Federation of Los Angeles)，以英语和韩语提供支持。

唐人街服务中心 (Chinatown Service Center)，以英语、越南语、西班牙语和各种汉语方言（包括普通话、粤语、台山话）提供支持。

Tiyya支持难民、移民和流离失所的原住民社区的家庭。

你还可以使用洛杉矶县的工具搜索你附近的更多组织和服务。

加州移民指南 (California Immigrant Guide) 有多种语言版本，汇集了州政府关于加州移民服务、教育、公共福利和就业的资源。

难民学生奖学金计划 (Refugee Students Scholarship Program) (英语)是一项新设立的、由学生主导的奖学金，面向就读于加州州立大学或加州大学各个学校的难民和受庇护学生。

如果你没有身份证件

你完全可以在没有美国公民身份或合法永久居民身份的情况下在加州接受高等教育。事实上，加州已经做出了几项努力，使这一过程变得更容易。

需要弄清楚的是你将支付多少学费。取决于你在加州居住时间的长短，你可能有资格享受加州公立大学的州内学生学费(大约是外州学生学费的三分之一)。你不必是“童年入境暂缓遣返计划” (DACA) 受益者，你可以全职或兼职入读大学，而且无论多大年龄都可以。

你只需满足三个条件：



至少在加州的一所学校读过三年： 你必须在加州的高中、社区学院或成人学校至少就读过三年。如果你完成了三年的高中课程，并在加州的小学或高中就读了三年，也是可以接受的。

你必须在加州的高中、社区学院或成人学校至少就读过三年。如果你完成了三年的高中课程，并在加州的小学或高中就读了三年，也是可以接受的。 在加州获得了高中文凭或副学士学位： 你必须在加州的一所学校获得高中文凭或结业证书，或通过了一种高中同等学历考试 (GED、HiSET、TASC)。如果你没有在加州高中毕业，但你获得了加州一所社区学院的副学士学位，或者完成了转到加州州立大学或加州大学的最低要求，这也是可以接受的。

你必须在加州的一所学校获得高中文凭或结业证书，或通过了一种高中同等学历考试 (GED、HiSET、TASC)。如果你没有在加州高中毕业，但你获得了加州一所社区学院的副学士学位，或者完成了转到加州州立大学或加州大学的最低要求，这也是可以接受的。 签署一份宣誓书：以书面形式确认你符合上述要求。你可能还需要提交成绩单和其他文件。一旦你被学校录取，在学校规定的最后期限之前提交你的宣誓书。

这些条件是称为AB540法律的一部分，该法律在后来的立法过程中得到了扩大。你会在很多申请表和信息表上看到“符合AB540资格”的字样。你可以在这个来自库亚马卡学院(Cuyamaca College)的事实页面上(英语和西班牙语)，或非营利性组织Immigrants Rising(英语和西班牙语) 的页面上阅读更多关于AB540程序的信息。

其他需要留意的事情：

毕业后你有选择的余地。如果依据DACA你有工作许可，这显然为毕业后的工作开辟了更多的途径。但是，即使你没有DACA资格，也有办法继续你的学业或作为一名独立承包商来谋生。以下是Immigrants Rising提供的有更多详情的指南(英语)(这里有一些西班牙语版的单独指南)；他们还通过Instagram提供关于职业道路的对话和小贴士。

填写加州梦想法案 (California Dream Act) 的经济援助申请表。无证学生不能获得联邦经济援助，但如果你符合要求，你可以获得加州助学金 (Cal Grant) 等州助学金。填写加州梦想法案申请表（而不是FAFSA），如果你提交了错误的表格，你的申请可能会被延误。以下是加州学生资助委员会关于加州梦想法案申请的更多信息。该网站是英语的，但你可以在这里找到更多其他语言的信息，还有西班牙语的纸质申请表的链接。

各个学校可能会为你提供额外的资助。即使你无法获得联邦资助，各学校仍然可以通过自己的勤工俭学项目、助学金或奖学金来帮助填补这一缺口。打电话给学校的助学金或奖学金办公室以获取更多信息，或者查看他们的网站，看看可能会有哪些信息。

很多奖学金的申请不需要任何居留或公民身份证明。以下是一些跟踪这些奖学金的组织：



咨询他人，寻求帮助。加州各地的许多学校都有部门或学生团体支持在校的无证学生。他们还帮助未来的学生寻找经济援助，了解大学情况，并整理申请资料。在“争取大学机会运动”(Campaign for College Opportunity，英语和西班牙语)的这个地图中搜索社区学院、加州州立大学和加州大学的联系人。

如果你有孩子或需要照顾别人

如果你在上学的同时还要考虑年幼的孩子，这里有一些资源可能会对你有所帮助：

校内托儿服务：许多社区学院以及加州州立理工大学波莫纳分校、西方学院、加州大学尔湾分校和加州州立大学长滩分校等学校都提供这种服务。其中一些学校（主要是社区学院）提供免费或低成本的托儿服务，作为其幼儿教育项目的一部分。在这些项目中，学习儿童发展的学生可以在监督下获得与儿童相处的实践经验。

一些学校提供的支持更多：洛杉矶山谷学院 (L.A.Valley College) 有一个专门的家庭资源中心(英语)，不仅提供托儿服务，还提供育儿课程、一对一指导、咨询和其他支持服务。咨询一下你的目标学校，看看有哪些资源来支持有孩子的人士和家庭。

其他免费或低成本的托儿服务：当地的儿童保育资源和转介机构(英语)可以帮助你找到托儿服务提供者，并查看你是否有资格享受免费或补贴服务。

家庭住宿：一些大学在校园内设有家庭友好型生活空间，以便带孩子的学生可以更方便地获得学校资源。当地的几所大学，如加州州立大学北岭分校、加州大学洛杉矶分校和加州大学河滨分校(都是英语网站)都提供家庭住宿。

线上项目和灵活的时间表：点击此处了解更多信息。

儿童保育补助金：你可以拿到专门为带孩子的学生提供的资金。这里有两种方法：



联邦“儿童保育服务意味着 父母可以上学” (Child Care Access Means Parents in School, CCAMPIS) 补助金为正在接受高等教育的低收入父母提供校内托儿资助。(该网站是英语的，但为说其他语言的人士提供如何获得帮助的信息。)

(Child Care Access Means Parents in School, CCAMPIS) 补助金为正在接受高等教育的低收入父母提供校内托儿资助。(该网站是英语的，但为说其他语言的人士提供如何获得帮助的信息。) 加州助学金(Cal Grant) 除了你可能已经从加州助学金获得的任何资金外，还为符合条件的带孩子学生提供高达6,000美元的资助(多种语言)。

你必须填写一份经济援助申请表，并满足一定的收入要求才有资格。阅读本部分中有关经济援助流程的更多信息。 对CalWORKS家长的支持：如果你从CalWORKS计划中获得公共援助，你就有资格在公立大学获得专门的支持。大学的CalWORKS工作人员可以帮助你处理县文件手续和获得勤工俭学的机会。

另一个项目是“教育合作机构和资源”(Cooperative Agencies and Resources for Education, CARE)，面向单亲父母，帮助提供咨询、食物和交通方面的帮助、课业辅导和其他支持。CARE是州政府资助的“扩展机会计划和服务”(Extended Opportunity Programs & Services, EOPS)计划的一部分，该计划在所有社区学院都可以找到。你需要有资格获得EOPS并从州政府接受现金援助才有资格获得这项资助。请咨询你的目标学校，了解其EOPS和CARE计划的完整要求。

如果你现在或曾经在军队服役

军队教育经费：这是退伍军人和现役军人从美国退伍军人事务部获得的教育福利，可以支付很大一部分费用。



9/11事件后退伍军人法案(Post-9/11 GI Bill)和蒙哥马利退伍军人法案(Montgomery GI Bill) 涵盖了最多36个月的学费，资格取决于你服役的时间和长度。9/11事件后美国退伍军人法案涵盖了公立大学的全额州内学生学费(或私立大学的固定最高限额)，并提供住宿和书本津贴。蒙哥马利美国退伍军人法案在学习期间直接向学生支付一笔固定的每月津贴。你是全职还是兼职上学，线下还是线上课程，还是为了获得学位或短期文凭，这些可能会影响到哪个项目对你最合适。《军事时报》提供了一个有用的对比(英语)来帮助你权衡自己的选择

涵盖了最多36个月的学费，资格取决于你服役的时间和长度。9/11事件后美国退伍军人法案涵盖了公立大学的全额州内学生学费(或私立大学的固定最高限额)，并提供住宿和书本津贴。蒙哥马利美国退伍军人法案在学习期间直接向学生支付一笔固定的每月津贴。你是全职还是兼职上学，线下还是线上课程，还是为了获得学位或短期文凭，这些可能会影响到哪个项目对你最合适。《军事时报》提供了一个有用的对比(英语)来帮助你权衡自己的选择 如果你是现役军人并驻扎在加州，你就有资格获得 非居民大学学费减免 (英语)，这将让你享受公立大学的州内学生学费。

(英语)，这将让你享受公立大学的州内学生学费。 退伍军人管理局的黄丝带计划 (Yellow Ribbon Program) 还可以为你提供额外的资金，用于支付退伍军人法案不支付的费用，但你必须满足基于你的服役的最低要求，而且你的目标学校必须参加该计划。以下是退伍军人事物局提供的更多细节，以及目前参与黄丝带计划的学校名单(英语)。

还有许多福利提供给残疾退伍军人、想要成为教师的军人、军人的受抚养家人，以及更多的群体。通过CalVet阅读更多详细信息(英语)。

军人友好评级：这些学校评级来自军人友好学校调查，该调查由一家私人公司进行，旨在衡量哪些学校有为军人及其家属服务的福利、资源和项目。点击此处查找加州学校的调查结果(英语)。

转学优先权：在加州，就读社区学院的退伍军人一旦满足转学要求，就可以优先转学到加州州立大学和加州大学。(在本部分中阅读有关转学的更多信息。)退伍军人事物部有更多的指南和工具来帮助你选择学校，比较不同学校的退伍军人法案福利，并申请最适合你的项目。

军队经验：你在军队所做的工作可以转为目标学校的学分，让你比从头开始更容易地完成学业。在本部分阅读更多相关内容。

退伍军人资源中心：许多学校都有这样的中心，为未来的学生提供建议，并在你入学后让你轻松适应过渡阶段。查找一个中心，向他们询问你的福利是否适用，以及他们为退伍军人提供哪些服务或资源。大学理事会的BigFuture搜索工具(英语)可以让你筛选出有退伍军人辅导员的学校。你也可以向离你最近的CalVet退伍军人服务中心(英语)了解更多有关福利的一般信息。

如果你超过50岁

如果你想要申请面向老年人的免费或花费较少的教育课程，老年中心和公共图书馆提供艺术、娱乐活动、语言、计算机技能等课程，而全州各地大学的非学分“终身学习”项目也可能包含历史、金融或健康方面的课程。

但如果你是一个较年长的成年人，正在寻求获得证书（或者可能是转行），你可能需要不同的资源。以下是一些可能会有所帮助的信息：

谁在雇佣年纪较大的员工？对于那些找工作的人来说，一个挑战是找出哪些行业或工作对年纪较大的人来说机会最多。以下是美国劳工统计局2019年的一份报告(英语)，重点介绍了雇佣很大一部分55岁及以上员工的快速增长的工作岗位。排在前几位的职位包括：房地产估价师、技术写作人员、报税员、物业经理。

该局的劳动力数据还指出了一些55岁以上的员工占整个职业从业者的至少三分之一的职业。这些包括：档案管理员、策展人、神职人员、校对员、医学转录员。

美国退休人员协会 (AARP) 的雇主承诺计划 (Employer Pledge Program) 也列出了承诺招聘所有年龄段员工的雇主名单。在此处搜索公司列表(英语)。

对60岁以上的学生免收学费：加州州立大学系统有一个长期的“60岁以上项目”(Over 60 Program)(英语)，对60岁及以上的学生免除学费和大部分费用。有几个重要的注意事项：对于可以提供多少这样的学费减免，每个学校都有自己的自由裁量权，所以并不是每一个加州州立大学分校都提供这样的减免。此外，在有该项目的学校，“60岁以上项目”学生的注册顺序排在最后，也就是说，只有当所有其他被录取的学生都完成注册之后，你才能注册。如果你是通过他们的扩展教育项目来上课，这项豁免也不适用。加州州立大学多明格斯山分校 (CSU Dominguez Hills) 等学校也有一个老年人中心(英语)支持这些学生。

此外，加州州立大学长滩分校 (CSU Long Beach) 还有自己的老年人学位课程(英语)，允许60岁及以上的学生支付“大幅降低的费用”；更多详情请联系该校的入学服务部。

为老年人提供的培训和指导：以下是一些项目和工作坊，可以为试图接受教育和进入劳动力市场的老年人提供更个人化的帮助：



如果你在住宿或食物方面需要帮助

如果你不确定在上学期间是否会有一个稳定的、适足的住处，以下几点可能会有帮助：

在FAFSA表格中报告你的住宿状况：FAFSA经济援助表格可以让你报告自己是否是一个无家可归或面临无家可归风险的年轻人(24岁以下)。这是指你没有固定的、正常的或适足的住宿的任何情况，包括如果你住在汽车旅馆或汽车里，在无处可去的情况下暂时和其他人住在一起，或者逃离虐待你的父母。如果你的回答是肯定的，学校的经济援助部门将能够为你联系提供援助或学校项目，帮助你解决住宿或其他基本需求。

该表格还询问你是否从高中、过渡性住宿计划或收容所收到了官方的无家可归者认定。如果你的回答是肯定的，学校经济援助办公室可能会跟进要求你提供文件。如果你没有，学校可能有他们自己的方法来核实你的住宿状况。请联系经济援助办公室了解更多细节。

FAFSA申请表格还会问你是否“无人陪伴”，意思是你不和父母或监护人在一起。如果你勾选“是”，你可以选择不提交父母的财务信息，并以独立学生的身份申请。

以下是来自学生资助委员会有关作为无家可归者或面临无家可归风险的人填写FAFSA表格的更多信息(英语)。

校园“同伴导航员”：洛杉矶县的校园同伴导航员计划 (Campus Peer Navigator Program) 在21个社区学院校园提供联系人，帮助面临住宿无保障的学生联系学校和县的资源。这些联络人都曾是社区学院的学生，他们自己也经历过无家可归。以下是该项目所在校园的同伴导航员名单(英语)。

基本需求项目：许多学校都有食品库和为学生联系社区住宿资源，帮助申请政府援助计划(如CalFresh)，帮助获得交通和其他基本必需品的项目。与学校联系，询问有关其基本需求项目的更多信息，或搜索学校网站以获取详细信息。即使你还没有入学，这些部门也可以根据你的特殊情况告诉你可用的资源。

免交申请费：如果你的收入低于一定水平，你可以免交大学申请和入学考试(如SAT)的费用。点击此处阅读更多相关信息。

扩展机会计划和服务 (Extended Opportunity Program & Services, EOPS)：所有加州的社区学院都有一个EOPS计划(有时称为EOP&S)，为低收入学生提供支持。加州州立大学和加州大学的四个分校有一个类似的项目，名称为EOP。这些项目为你提供图书和交通方面的帮助、个人咨询、学业辅导，以及经济援助申请帮助。(所有这些网站的信息都是英语的。)

你必须申请EOPS或EOP，并满足收入和学业要求。你可能还必须证明你有“教育困难”（例如，你是家中的第一代大学生）。在学校网站上查找学校的EOP或EOPS项目，或联系项目官员了解具体的资格细节。

EOPS还有一个分支名为CARE，面向单亲父母。另一个分支名为NextUp，面向目前是和以前曾是的寄养青少年。

社区组织：许多大学与社区组织建立了伙伴关系，以支持无家可归的学生。以下是其中的几个(所有网站都是英语的)：



奖学金机会：这里有全国无家可归者教育中心和Scholarships.com(英语)专门为无家可归的学生提供的一些奖学金机会的总结。

如果你现在或曾经在寄养系统中

有一些专门面向与寄养系统有关的学生的资源。(如果你正在面临住宿或食物无保障的问题，请务必阅读那部分。)

查菲·福斯特青年助学金计划 (Chafee Foster Youth Grant Program)(英语)：这项政府助学金每年提供最多达5,000美元，用于支付现在或以前的寄养青年的教育费用。你必须在16岁到18岁之间曾寄养至少一天，有经济需要，并在26岁生日之前申请该助学金。

州助学金的增加资格：如果你现在或曾经在寄养系统中，并且年龄在26岁以下，你可以通过加州助学金B类寄养青年助学金 (Cal Grant B Foster Youth Award) 获得更多加州助学金。例如，如果你已经有资格获得加州助学金B类(专为低收入学生提供)，作为寄养青年，你可以将该助学金续领8年，而不是默认的6年。你还可以在26岁生日之前申请高中应享权利助学金 (High School Entitlement Award)，而默认资格只适用于应届高中毕业生和去年毕业的学生。请通过加州学生资助委员会网站阅读更多详细信息(信息有多种语言版本)。

NextUp和Guardian Scholars：NextUp计划，也被称为CAFYES（合作机构寄养青年教育支持），和Guardian Scholars计划是国家资助的扩展机会计划和服务 (EOPS)（在所有社区学院提供），以及扩展机会计划 (EOP)（在加州州立大学和一些加州大学提供）的一部分。它们的目标是帮助加州的公立大学招收和留住寄养青年，并提供咨询、学术支持、学业辅导以及教科书和交通等方面的帮助。

虽然所有的社区学院都有EOPS计划，但并不是每个学校都有为寄养青年提供的服务。你可能需要打电话先咨询一下学校，然后申请入学。这是加州州立大学所有寄养青年服务的目录(英语)。你可以在各个加州大学分校网站上查看他们自己的相关项目。这些项目有几个不同的名字：例如，加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 有棕熊守护者学者 (Bruin Guardian Scholars)，加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) 有希望学者 (Hope Scholars)，加州大学尔湾分校 (UC Irvine) 有培养青年教育韧性(所有网站都是英语的）。

寄养青年成功计划联络人 (Foster Youth Success Initiative Liaisons)：每个社区学院都有一个联络人，你可以联系他们，帮助你了解申请过程、经济援助以及任何关于学校的问题。打电话给学校或搜索其网站，以了解如何与联络人联系。

如果你父母没有上过大学

如果你的父母从未上过大学或读完大学，那么你就被认为是第一代大学生。因为第一代大学生不大可能从有经验的家庭成员那里得到关于接受高等教育的指导，所以有一些专门帮助他们的资源。

请留意，不同学校对“第一代”的定义可能不同：有些学校的定义是如果你的父母从未读完学位，而另一些学校的定义是如果你的父母根本没有上过大学。最好咨询你的目标学校，看看他们的定义是什么。

暑期衔接 (Summer bridge) 项目：许多学校都有一个暑期项目，帮助学生熟悉大学环境，让他们轻松适应。暑期衔接项目可能包括熟悉校园课程安排和所提供服务的课程，以及与学校其他第一代大学生建立联系的机会。打电话给目标学校或浏览其网站，看看该校是否提供暑期衔接项目，并了解如何申请。

扩展机会计划和服务 (Extended Opportunity Program & Services, EOPS)：在加州的所有社区学院都可以找到EOPS计划(有时称为EOP&S)。在加州州立大学和加州大学的四个分校(伯克利分校、圣克鲁兹分校、戴维斯分校、圣巴巴拉分校)都有一个类似的EOP项目(加州大学其他分校也有叫法不同的类似项目)。低收入(“预期经济贡献”为零)学生和第一代大学生有资格申请。你必须申请这个项目(向目标学校询问申请要求)。一旦加入，它可以为你提供个人咨询，还可以帮助你解决书籍、交通、经济援助申请等问题。你可以致电目标学校或在其网站上查找详细信息。

三重计划 (TRIO Programs)：联邦政府有8个被称为“三重计划”的教育机会计划。其中一个服务于低收入的第一代大学生或残疾大学生，帮助那些想要攻读副学士学位并且最终目标是转到四年制大学的人。该项目提供一对一的咨询和学术支持和学业辅导，并在转学过程中提供帮助。你必须申请才能进入三重计划。向目标学校咨询具体的资格要求。

第一代大学生奖学金：第一代大学生有相当多的奖学金机会。这是一个来自在线资源RiseFirst的搜索工具(英语)。

校内支持：除了正式的衔接项目外，很多学校还设有学生小组或资源中心，旨在为第一代大学生提供支持。(例如，加州大学洛杉矶分校的First to Go项目、南加州大学的First Generation Plus Success Center、加州州立大学长滩分校的GenExcel指导项目等，所有网站都是英语的)。询问一所你感兴趣的学校的第一代大学生资源，看看他们能提供什么。

如果你目前或曾经被监禁

目前被监禁的学生

加州的所有监狱都有教育项目，从GED和扫盲课程到职业项目。也可能提供副学士学位和证书课程（在某些情况下，学士学位课程），但很可能需要支付费用。以下是需要了解的几点：

在加州大学承诺助学金 (California College Promise Grant) 下，你可能有资格获得学费免除。低收入被监禁的人有资格获得加州大学承诺助学金(英语和西班牙语)，如果他们满足了所有其他要求，就可以免收一些社区学院的注册费用。

你可能有资格获得佩尔助学金 (Pell Grant)。联邦佩尔助学金是为低收入学生设立的，只适用于在地方、市或县设施或青少年司法设施中被监禁的人。如果你目前在联邦或州监狱，你没有资格申请，但这种情况很快就会改变。

从2023年7月1日开始，联邦或州监狱中的任何人（无论定罪或刑期长短）如果满足其他资助要求(英语)，都有资格申请佩尔助学金。这要归功于2020年12月国会通过的一项支出法案，该法案推翻了长期以来对囚犯申请佩尔助学金的限制。提醒：你必须填写FAFSA表格以确定自己是否符合资格。

你没有资格申请联邦学生贷款或加州助学金 (Cal Grant)。无论你是在成人管教所还是青少年管教所，在被释放之前，你都没有资格申请联邦学生贷款或加州助学金。

参加高等教育项目可以缩短你的刑期。在加州各州立监狱，任何入读教育课程的人都可以获得里程碑积分或教育成就积分，这可以让假释听证会或释放日期提前。只有正在服死刑或终身监禁且不得假释的人不能获得这些积分。

这份来自州政府理事会司法中心 (Council of State Governments ‘Justice Center) 的情况说明(英语)提供了更多关于加州监狱提供的教育项目及其运作方式的信息。联邦学生资助委员会(英语)有更多关于给被监禁学生提供的经济援助的信息。

曾经被监禁的学生

重返校园倡导组织“根与重返”(Root and Rebound) 为人们提供了一个全面的逐步指南(英语)，供人们考虑接受高等教育。但这里有一些简单的基础知识：

加州的大学不会询问你在司法系统的历史(除了一些例外)。虽然一些大学从来没有在申请表上询问过申请者的犯罪历史，但根据2020年通过的一项法律，现在全州范围内明确禁止在大学申请中使用这种做法。这一变化从2021年秋季开始生效。

然而，由于有重罪定罪的人仍然被禁止从事许多专业执照和执法工作，这些项目可能仍然会询问以前的重罪，并禁止有罪的人进入。(《根与重返指南》(Root and Rebound Guide)中有更多关于对有犯罪记录的人有更多障碍的工作的详细信息。)

你有资格获得经济援助。一旦你从监狱获释，你就不会面临适用于囚犯的联邦经济援助的大部分限制。例外情况是：如果你因性侵犯而非自愿地履行民事义务，你将没有资格申请佩尔助学金。

此前，那些在接受联邦学生资助时被判犯有毒品罪的人，在没有完成批准的戒毒康复计划的情况下，不能再次获得学生援助。然而，这一规定正在逐步取消，如果你在FAFSA表格中看到有关它的问题，你的回答不会影响你获得援助的资格。阅读联邦学生援助委员会为曾经被监禁的人提供的联邦经济援助更多信息(英语)。

一旦你从监狱中释放，你还将有资格申请州政府提供的经济援助，包括加州助学金 (Cal Grant)。

校园组织可以在招生、住宿、用品及其他方面提供帮助。许多学生团体和资源中心会帮助那些从司法系统过渡到高等教育的人，包括讲解招生过程、联系社区组织寻求住宿或者获得用品或学业帮助。以下是加州的公立大学的一些项目。你可以搜索其他大学的网站，看看他们是否有类似的项目。



如果你有残疾

你有接受高等教育的法定权利，无论你有身体残疾、学习障碍、心理障碍还是《美国残疾人法案》 (American Disabilities Act) 涵盖的任何其他残障。在你注册之前和之后，有几件事需要知道：

了解你的权利。根据《美国残疾人法案》和《1973年康复法案》的第504条，学校不能因为残疾而拒绝录取你接受高等教育。你在法律上有权在任何接受联邦资助的学校获得合理的便利。但这里有一个问题：如提供便利的成本过于高昂，或者学校必须从根本上改变项目的性质以符合你的要求，学校可以停止提供便利。非营利残疾人权利组织“Understood”在这篇综述中提供了更多关于权利和便利的详细信息。

你目标学校的残疾人资源办公室是你的主要联系人。它可能有不同的名称，例如，社区学院的“残疾学生项目和服务”(Disabled Students Programs and Services)或“学生无障碍服务”(Student Accessibility Services)，以及加州大学洛杉矶分校的“无障碍教育中心”(Center for Accessible Education)。这将是你在学校获得所需便利或在申请之前获得有关无障碍条件方面信息的主要渠道。 如果你在高中参加了个人化教育计划 (IEP) 或504计划，这些计划不会延续到高等教育。你必须将自己的需求传达给目标学校的残疾人资源办公室，它会为你提供便利。如果学校没有残疾人资源办公室，向招生或外展部门官员咨询你应该联系谁。

了解学校过去提供的便利条件。很多学校会让未来的学生对提供的便利类型有一个大致的了解，无论是有关上课、住宿还是交通。你可以从像大学理事会 (College Board)的BigFuture(英语)这样的搜索工具开始，筛选为残疾学生提供高于法律要求的服务或项目的学校。学校网站还可能提供便利、服务和可以提供更多信息的联络人的一般列表。以下是加州大学系统、加州州立大学和加州社区学院的概述(所有页面均为英语)。

在入学之前，学校可能无法给你一份完整的便利条件清单（他们不能承诺提供什么，除非你是被录取的学生正式提出要求）。因此，如果你正在寻找网站上没有提到的便利信息，你可以做的一件事是咨询残疾人资源办公室，了解一下学校过去提供了什么样的便利条件，特别是为那些和你有类似残疾的人。

每所学校可提供的便利条件各不相同，但你可以询问的常见便利包括：获得优先注册、无障碍停车、语音到文字转换软件、在考试期间使用计算器或笔记本电脑，以及允许在上课时录音。

了解一下你是否会有一个支持性的环境。如果一所学校仅仅应法律要求提供便利，这并不总是意味着它有很好的设施来支持残疾学生。你可以参观学校或与残疾人资源办公室工作人员交谈，试着了解一下它会提供什么样的环境。残疾人资源办公室是否在学校内部受到支持？它是合并在其他学生服务中，还是单独的？员工在帮助你并回答你的问题时很热情，还是你必须努力引起别人的注意？学业辅导服务是否随时可用，还是你需要找外部服务机构并支付费用才能获得帮助？

听取其他学生的经验也很有价值。让残疾人资源办公室帮你联系和你有相似情况的残疾学生。你也可以试着联系相关的学生团体，向他们问一下你的问题。

你注册后，就要立即到残疾资源办公室登记，以安排提供便利条件。你在申请学校时不必披露自己的残疾情况，而且学校在法律上也不允许问你这个问题，所以学校知道你的需求的唯一方法就是你向残疾人资源办公室登记。打电话到办公室或浏览学校网站，了解如何登记获得便利条件和你可能需要的文件。

和教师谈谈你的便利需求。如果你在学校登记残疾，他们通常会通知你的教师你需要什么。但是，在课程开始之前直接与教师联系通常会有所帮助，以确保他们意识到你的情况，并确保你在第一天就能有便利条件。如果教师拒绝为你提供便利，向残疾人资源办公室和学校的任何其他权益倡导者（无论是支持你的教授还是学生权益倡导团体）提出这一问题，看看你的补救方案是什么。

如果你是性少数群体 (LGBTQ+)

加州的许多学校都有资源支持你接受高等教育并完成学业。以下是一个简要概述：

法律权利：联邦和州法律禁止高校因性取向或性别认同原因歧视学生。这意味着学生不能因为是LGBTQ+而被拒绝入学、申请经济援助、就业、入读学术课程或住宿。这也意味着变性人学生有权根据自己的性别身份使用住宿设施、洗手间和更衣室。

这些法律适用于所有接受联邦或州政府资助的公立学校和非宗教私立学校。然而，宗教学校可以申请豁免这些规则，这对一些基督教大学的LGBTQ+学生来说是一个问题。以下是加州申请豁免的学校名单(英语)。非营利组织“校园骄傲”(Campus Pride)也有一份全国范围内申请豁免的学校名单(英语)。

你可以在南加州美国公民自由联盟 (ACLU of Southern California) (英语)找到更多关于加州LGBTQ+学生合法权利的详细信息。法律组织“Lambda Legal”也有专门针对高等教育中跨性别学生的信息(英语和西班牙语)。

校园骄傲指数 (Campus Pride Index)：该网站概述了学校的LGBTQ+包容性政策和项目(英语)，并给出了满分为5星的评级。每所学校都有一个“LGBTQ友好成绩单”，检查学校是否采取了一些措施，比如让学生在学校记录上改变自己的性别身份，将医疗保险扩大到同性伴侣，在校园里为LGBTQ+学生设立资源中心，等等。注意：学校必须选择加入才能被纳入指数，因此，不是所有的学校都会出现在数据库中，也不是所有的学校都有评级。

Campus Pride还有一个跨性别政策信息交换所 (Trans Policy Clearinghouse) (英语)，你可以在那里查看学校针对变性人学生的具体政策。

奖学金和助学金：许多组织为LGBTQ+学生提供奖学金或助学金。一所学校的经济援助部门是开始寻找这些机会的最佳地点，但这里还有其他一些来源：

