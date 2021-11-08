我需要跟一个真人谈谈。我可以给谁打电话？

有很多关于高等教育的信息需要梳理，而互联网搜索只能给你这么多答案。

如果你正在寻找更多指导来做决定，最简单的办法就是从你认识的人开始。想一想，在你的生活中，谁可能是一个值得信赖的导师，可以倾听你的心声，或者至少分享他们的经历：直系亲属和大家庭成员、朋友、现在的或曾经的老师、同事、邻居，甚至是熟人。你有几年前上过大学的表亲吗？问问他们那次经历是什么样的。遇到了一位看起来很享受自己职业生涯的邻居？看看他们会不会跟你聊聊，给你更多细节。

但是，如果你身边没有知识渊博的导师、家庭成员或辅导员，还有很多其他人可以帮你理清你的选择。



你可以联系的一些人

如果你还不确定是否想去上大学，或者你想学什么，找一个已经得到了你想要的工作或实现了你期望的目标的人，问问他们是怎么做到的，高等教育是否有帮助，他们本来可以做些什么不同的事情，以及他们现在的日常生活是什么样。

以下是几种找到这些人的方法：



到访就业指导中心。

从LinkedIn等社交网站或专业协会(针对特定职业人士的组织，例如加州律师协会或全国电气承包商协会)找到一些人。

参加网络研讨会，寻找与从事这些工作的人联系的其他方式。

主动联系，请求进行一次获取信息的面谈，了解他们喜欢自己职业的哪些方面，他们的日常生活是什么样的，以及他们获得这份工作的途径是什么样的。

你还可以联系学校的教职员工，他们可以告诉你更多关于学习某一特定领域的情况，涉及哪些技能，以及该研究领域可能有哪些职业道路。

如果你失业了，当地的就业中心，特别是那些位于大学校园内的就业中心(例如，东洛杉矶学院和洛杉矶职业技术学院就有)，可以向你详细说明求职资源和可能相关的社区学院课程项目。他们还为不会说英语的人、在食物或住宿方面无保障的人、退伍军人、年轻人等提供专门的资源。通过加州美国就业中心 (America’s Job Centers of California) 找到你附近的就业中心。你可以点击某个中心，了解该中心支持哪些语言。

你的当地公共图书馆是一个很好的资源，他们提供就业和职业帮助，获得高中文凭，英语作为第二语言课程和大学申请和经济援助申请工作坊。很多图书馆还设有退伍军人资源中心，可以向你介绍具体的教育福利。这里是洛杉矶公共图书馆的就业和职业资源中心，还有一个是大学预备工作坊的中心(两个页面都是英语的)，但你也可以直接与图书馆管理员交谈，以获得帮助。

在校学生和校友可以告诉你他们读某个学校或项目的经历，并与你谈论这是否有助于他们实现目标。如果你向学校招生办公室和外展部门咨询，工作人员实际上可以帮你联系现在和以前的学生。特定的部门和校园资源项目也可以让你接触到与你情况相似的人。

社区学院欢迎中心 (Welcome Centers)可以为你提供学校任何部门的联系人或资源，无论你是需要在经济援助、申请、儿童保育、就业统计、咨询，还是在一般信息方面寻求帮助（即使你不是在校生）。如果你感兴趣的社区学院没有欢迎中心，你可以联系外展办公室或一般咨询部。

社区学院的一般咨询和就业指导中心有时会向非在校生开放(例如，洛杉矶社区学院 学区 所有9个校区都是这样)。你可以问一些关于特定专业的问题、毕业后的工作前景、教育目标、转学过程以及任何可能帮助你在入学前理清计划的问题。如果你需要一个学生证号码来获得就业指导服务，你可以免费提交申请并获得一个，而不需要注册课程。

转学中心的辅导员还可以就如何从社区学院转学到四年制学校提供建议。他们可以查看你的成绩单，告诉你不同的转学选项，并帮助你制定计划。

四年制大学的招生官员不仅可以和你讨论具体的录取问题，还可以讨论学校的不同专业和院系，以及儿童保育和住宿、经济援助、转学过程等资源。他们还可以帮你联系现在的学生或校友，这样你就可以询问他们的直接经历。如果你正准备从另一所学校转入该校，你可以要求与目标学校的转学录取官员交谈，他们可以告诉你更多关于转学要求的细节。

许多针对特定情况人士的校园项目都愿意与未来的学生讨论该校有什么样的支持系统和资源。有些人还可以帮助你申请和挑选适合你的经济援助类型。你可以在本部分阅读更多相关具体内容，不过这里有一个提供此类帮助的学校资源的简短列表：



为无证学生设立的 UndocuLiaisons 和 Dreamers Success Centers

和 为曾经被监禁的学生提供帮助的 重返项目 (Project Rebound) ，新兴学者 ( Rising Scholars) ，或地下学者 ( Underground Scholars)

，新兴学者 ( ，或地下学者 ( 面向在食宿方面无保障的学生的 同伴导航员 (Peer Navigators) 和 基本需求 (Basic Needs) 部门 。

和 。 面向退伍军人的 退伍军人资源中心 。

。 面向残疾学生的残疾人资源中心

College Confidential和Reddit ( 热门学校可能有自己的Reddit子页面)这样的在线论坛也可以帮助你找到录取信息，并与特定学校的其他学生联系，谈论他们的经历。 学校经济援助和奖学金办公室可以回答有关经济援助以及学校发放的奖学金和助学金的具体问题。这也将是你处理经济援助问题的最佳联络点。 社区成员还可以通过经济援助工作坊和热线了解支付学费的细节。以下是一些可以开始的地方：

L.A. Cash for College举办免费的经济援助、职业准备和申请工作坊，向洛杉矶县的任何人开放。有英语和西班牙语的资源。

加州学生资助委员 (California Student Aid Commission) 会有免费的英语和西班牙语热线，帮助你解答资助问题：(888) CA GRANT或 (888) 224-7268。这是州经济援助办公室的电话，因此他们还可以回答有关加州助学金 (Cal Grant) 或加州梦想法案 (California Dream Act) 申请的具体问题。

联邦学生资助委员会有热线和实时聊天服务(英语和西班牙语)，供填写FAFSA表格申请联邦援助时有问题的学生使用： (800)433-3243。

洛杉矶公共图书馆(和许多其他图书馆)举办关于大学申请和经济援助申请过程的工作坊。在此查看洛杉矶公共图书馆即将举行的工作坊列表(英语)。

许多非营利组织免费提供大学咨询和大学申请准备信息，尽管其中许多项目都是专门针对高中生的。Common App提供免费的线上大学咨询(英语)，包括与College Advising Corp.训练有素的顾问交谈的可能性。College Advising Corp.还为符合条件的学生提供免费的eAdvisors（电子顾问）和导师。你必须在他们的网站上填一个简短的表格，看看你是否有资格。同样，将于2022年毕业的高中生可以填写大学理事会的一份表格(英语)，有可能获得一名免费的顾问。

如果你想要更多个人化信息，但不确定是否想与某人交谈，你可以通过“让我们去上大学(加州)”(Let’s Go To College CA)及其合作伙伴“接受教育”(Get Schooled) 注册以手机短信形式提供的一对一指导(发手机短信#LetsGo至33-55-77)。Let’s Go To College CA也通过手机短信、Instagram和其他社交媒体平台提供最新的提示、建议和截止日期提醒，大部分是英语。

如果你遇到问题

有时候会发生一些状况：你参加了一个咨询会议，但没有什么帮助。学校管理人员不回复你的(多封)电子邮件。本应帮助你的人最终制造了更多令人头疼的问题。

这是令人抓狂和沮丧的，尽管我们非常希望不要有任何混乱发生在你身上，但我们最多只能提供一些提示，让你在遇到这种情况时可以尝试其他办法：

与多名辅导员会面。如果你预约的辅导员似乎没有真正倾听你的意见，或者没有时间仔细了解你的情况，他们不是唯一的选择。请重新预约，然后重试。有时可能需要多次尝试才能找到真正能帮助你的人，但找到合适辅导员可能会带来巨大的不同。 如果有必要，一定要坚持不懈，哪怕这会令别人恼火。对于大而繁忙的学校，学术事务或经济援助办公室经常不太会迅速回复电子邮件。试试其他途径：打电话给办公室，在线上学生等候室里等待实时聊天，或者亲自去办公室。如果需要，向一名主管提出你的疑问或问题。

找一位教职员工来帮忙。他们或许可以帮助你了解学校内部的一些情况，或者解决你遇到的问题。

问问其他学生。校园里的学生团体是一个有用的资源，可以分享你的经验，看看其他人是如何解决同样的问题的。如果你不在学校的任何学生团体里，可以看看学校在社交媒体上是否有任何论坛或团体。