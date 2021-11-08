高等教育似乎相当昂贵(通常也确实如此)。但是，在你放弃自认为负担不起的选择（或者签约巨额学生贷款）之前，以下提供了各种可能的方法，可以帮你降低费用。



要问自己的问题

你能获得学费免除吗？有很多方法会使你有资格申请，特别是如果你正在社区学院就读：



所有加州的社区学院都通过 加州大学承诺助学金 (California College Promise Grant) 免除低收入学生的学费。阅读更多详细信息并申请( 英语 和 西班牙语 )。

免除低收入学生的学费。阅读更多详细信息并申请( 和 )。 大学承诺助学金计划 通常保证提供一些大学一年或更长时间的学费免除。例如，洛杉矶大学承诺(英语)项目提供在洛杉矶社区学院学区的任何社区学院学习两年的学费免除，前提是：你是加州居民(或有资格享受州内学费)，以前从未完成过任何大学学分，而且是全日制学生（与你高中毕业的年份无关）。这是一个方便的 加州 其他大学承诺项目列表(英语)。

通常保证提供一些大学一年或更长时间的学费免除。例如，洛杉矶大学承诺(英语)项目提供在洛杉矶社区学院学区的任何社区学院学习两年的学费免除，前提是：你是加州居民(或有资格享受州内学费)，以前从未完成过任何大学学分，而且是全日制学生（与你高中毕业的年份无关）。这是一个方便的 其他大学承诺项目列表(英语)。 卡尔布赖特学院 (Calbright College) 是一所专门面向在职成年人的在线公立大学，是免费的。(在本部分阅读有关卡尔布赖特的更多信息。)

各种其他情况也可以让你享受学费免除，例如：如果你年逾60岁，在加州州立大学就读；如果你是一名退伍军人，拥有退伍军人权利法案 (GI Bill) 资助；如果你在南加州大学 (USC) 就读，且家庭收入不足8万美元；等等。联系一所学校的经济援助办公室，看看你可能有资格参加哪些项目。

请记住，学费免除并不能支付你所有的费用。你还需要考虑书本费、杂费和日常生活费。如果 你无法享受学费免除，或者如果你仍然需要支付其他费用，你可以通过申请经济援助来填补其 中的一些缺口。这里将帮助你了解如何开始。

官方学费是多少？就像买车一样，项目的标价并不一定是你最终支付的价格，但这是一个很有用的起点，它可以帮助你了解成本（特别是如果你需要贷款的话）。

首先，要知道你要支付的学费是州内的还是州外的。如果你是加州居民，你可以享受州内的学费，这是最便宜的选择。(这里是关于如何获得加州居民学费资格的 更多细节 )。州外的学费平均是州内学费的三倍。

如果你没有身份证件，也有可能享受州内学费。点击此处阅读更多相关信息。

以下是不同学校年度学费的比较，假设你支付的是全日制学生(每学期12个学分)的州内学费：



社区学院：1,104美元

加州州立大学：5,742美元

加州大学：12,570美元

四年制私立学校：大约5万美元以上

这些金额不包括杂费，社区学院每学期的杂费只有20美元左右，但在加州大学或私立四年制学校，杂费可能有数千美元。

如果你完全是自费或通过贷款来支付学费，那么官方的学费数字非常重要。但在许多情况下，你可能会得到经济援助，这将大幅降低学费（谁知道呢，也许超级昂贵的私立学校会突然成为你最负担得起的选择）。每所学校提供的经济援助都不一样，除非你申请了，否则你不会知道自己会得到什么。阅读本部分中有关经济援助申请流程的更多信息。

你有没有已经完成的学分？如果有，也许你可以更快地完成学业，支付更少的费用。你还可以参加几种考试来“测试完成”必修的大学课程。在某些情况下，你很久以前修过的大学课程可能仍然可以转学分。工作或生活经历有时也可以算作学分。点击此处了解更多相关信息。

你可以从社区学院转到四年制学校吗？这是获得四年制学位的一种方式，而且你在学校只花一半时间，所以支付的学费要低得多。不过，这需要一些周密的计划。请阅读本部分的更多内容。

你是全职上学还是兼职上学？这不仅会影响你在一个学期(以及整个教育过程)支付多少钱，还会影响你一年内能得到多少经济援助，以及你多快能付清费用。在本部分中阅读更多相关内容。

你能得到什么样的经济援助？申请经济援助是计算高等教育费用的重要一步，千万不要错过。许多学校网站都有一个“净价计算器”，可以估算你能得到多少资助，但你只有在实际申请之后才能确定。下一节将介绍开始申请的基本步骤。

经济援助的类型

以下是你可以获得的各种援助的概述。

助学金(Grant) 是来自大学以及联邦和州政府的免费资金,不需要偿还。助学金通常基于经济需求和其他背景因素(例如，有些助学金是为女性人数不足的领域的女性提供的，有些是给寄养青少年的，等等)。需要了解的重要助学金包括：



联邦 佩尔助学金 (Pell Grant) ，面向低收入学生。你必须证明你有足够的经济需求，并满足其他资格要求才能获得，而且它对任何还没有获得学士学位的人都是开放的。没有年龄限制或资格竞争，截至2021-2022学年，最高金额为6,741美元。但它不适用于目前被监禁的学生(尽管这种情况将在2023年改变)或无证学生。你可以在联邦学生资助委员会网站上了解更多细节(关于助学金的信息只有英语，但该网站有西班牙语的一般资助信息)。

，面向低收入学生。你必须证明你有足够的经济需求，并满足其他资格要求才能获得，而且它对任何还没有获得学士学位的人都是开放的。没有年龄限制或资格竞争，截至2021-2022学年，最高金额为6,741美元。但它不适用于目前被监禁的学生(尽管这种情况将在2023年改变)或无证学生。你可以在联邦学生资助委员会网站上了解更多细节(关于助学金的信息只有英语，但该网站有西班牙语的一般资助信息)。 加州 助学金 (Cal Grant) ，面向就读于本州公立和私立大学、学院以及符合资格的职业和技工学校的低收入学生。你可以在加州学生资助委员会网站上了解每一项助学金(提供多种不同语言的信息)，但有几个重点(注：一些新的变化在2021年年中获得批准，这些变化可能还没有反映在学生资助委员会网站上。州立法机构也在考虑一项法案，该法案将极大地改变加州助学金制度。如果这一条款成为法律，我们将对本部分进行更新。)

加州助学金有三种主要类型： A类、B类和C类。A类和B类是为攻读两年制或四年制本科学位的学生提供的。A类只能用于学费和杂费。B类在第一年提供生活费津贴，从第二年开始还将另外支付学费和杂费。C类是为接受职业或专业技术培训的学生提供的， 这些助学金经常无人领取 。你不必选择申请哪类助学金；你的助学金申请表格(请阅读本节下文的更多相关内容)将决定你能获得哪笔助学金。 这些加州助学金中的一部分是 应享权利助学金 (entitlement award) ，这意味着你可以在以下情况下自动获得助学金：

符合一般资格标准(包括每年变化的收入要求)，并且 你是一名应届高中毕业生或刚毕业的学生，计划进入一所符合条件的四年制大学，或者是一名计划进入社区学院的任何年龄的学生。(对于申请应享权利助学金的社区学院学生，过去曾对其年龄和从高中毕业了多长时间有限制，但从2022-23学年开始不再适用。) 如果你符合一般资格标准，但在其他方面没有资格获得应享权利助学金，那么你仍有资格获得 竞争性助学金 。这些也是加州助学金的一部分，但它们来自有限的资金池，根据学生的平均绩点、家庭收入、父母的教育水平、家庭规模等因素提供给学生。虽然这些助学金的申请有一定的竞争性，但申请人的成绩只是决定能否获得助学金的众多因素中的一个。 你申请的学校必须接受加州助学金。 加州学生资助委员会网站保存着符合条件和不符合条件的学校名单。

，面向就读于本州公立和私立大学、学院以及符合资格的职业和技工学校的低收入学生。你可以在加州学生资助委员会网站上了解每一项助学金(提供多种不同语言的信息)，但有几个重点(注：一些新的变化在2021年年中获得批准，这些变化可能还没有反映在学生资助委员会网站上。州立法机构也在考虑一项法案，该法案将极大地改变加州助学金制度。如果这一条款成为法律，我们将对本部分进行更新。)

奖学金也是免费提供的资金，可以由大学、政府、企业或组织发放。奖学金的类型很多，但它们比助学金更有可能将学业成绩、考试成绩、体育运动、课外活动和申请文章等因素考虑在内。(有关奖学金的更多信息请参见本页面的下方。)

勤工俭学可以让你通过做一份兼职工作来支付一些教育费用。不同的学校提供的工作机会有所不同。有一个联邦勤工俭学计划(英语)和各个学校专有的勤工俭学计划。勤工俭学经费有限，因此很多学校邀请符合条件的学生申请勤工俭学，然后以先到先得的方式接受申请。获得勤工俭学批准并不会自动给你一份工作，你通常必须通过校园工作网站自己去寻找和申请工作。

如果你在联邦勤工俭学计划下有一份工作，学校会被要求允许你在适合你的上课时间表的时间内工作。所以这是相对于其他兼职工作的一个优势。不过，你每周的工作时间不能超过20小时，而且你最多只能挣到学校提供给你的金额。

联邦贷款是你必须连本带息偿还的资金。留意“直接补贴贷款”、“直接非补贴贷款”和“PLUS贷款”这样的关键词，这些都是提供给你的不同类型的联邦贷款。你可以阅读更多关于联邦学生资助委员会贷款的内容。

联邦贷款的利率是固定的，通常比私人贷款低，而且你在毕业后才需要偿还。每种类型的联邦贷款每年的金额都有上限。此类贷款还可享受政府贷款免除计划(英语)，即如果你在某一特定岗位(在政府、非营利组织或教师)工作了一定年限，该计划将免除你剩余的债务。

私人贷款是由私人银行或其他贷款人（而不是政府）提供的。你通常必须直接向该公司申请，而不是通过州或联邦经济援助申请表(见下文)。私人贷款的利率往往高于联邦贷款，通常需要进行信用核查。你通常可以借到不高于上学费用的贷款，减去你拥有的任何其他经济援助。NerdWallet还有一个计算器(英语)，你可以用它计算一下根据自己的预期工资和贷款条件，你可以负担多少学生贷款。

第一步：填写经济援助申请表

你的经济援助申请表将决定你可以从联邦和州政府以及学校获得什么样的资助。填写表格是获得大多数类型的经济援助的要求，所以这真的非常重要。

填写FAFSA(“联邦学生资助免费申请”，这里有西班牙语版本)，或者，如果你没有身份证件，填写CADAA(“加州梦想法案申请表”，这里有更多信息)。这里有关于CADAA的更多信息，有多种语言版本，还有一份西班牙语的纸质申请表。你在校期间每年都要填写这个表格，如果你的情况随着时间的推移发生了变化，你可以在表格中报告这些变化。

这些表格询问你自己的或你家庭的经济状况(比如你的纳税申报单上的信息)和生活状况(比如你是否和父母住在一起，是否有孩子)。财务问题将全部根据开学前两年的税务信息来回答，因此，如果你正在填写2021-2022学年的FAFSA表格(英语)，你的信息将基于你2019年的纳税申报单。如果你的收入自2019年以来发生了变化（比如，你自己或你所依赖的父母失去了工作），那么你就必须联系你申请的学校，告诉他们这些变化。

如果你的年龄在24岁以下，在大多数情况下，你会被视为受抚养人，需要你父母或监护人的信息来填写表格。一个例外情况是，如果你无家可归，没有和父母住在一起（这里有更多相关信息）。如果你的父母或监护人是无证移民，这里有一些来自非营利性组织Immigrants Rising(英语)的指导，教你如何填写FAFSA表格。

一些四年制大学（主要是私立学校）会要求你提交一份额外的表格，名为CSS Profile(英语和西班牙语)，以申请该学院特有的助学金或奖学金。以下是使用该表格的学校名单(英语)。

截止日期：FAFSA和CADAA的提交时间从10月1日开始。最好尽早提交表格，以便获得学校可能资金有限的任何助学金、奖学金或勤工俭学机会。申请下一学年的加州资助金的截止日期是3月2日，在此日期前提交表格才有资格。如果你错过了这个最后期限，你仍然可以在6月30日之前提交FAFSA，以有资格获得联邦资助金。

帮助：如果你需要帮助，你可以致电、实时聊天或通过电子邮件向联邦学生资助信息中心(英语和西班牙语)寻求FAFSA方面的帮助，或向加州学生资助委员会(多种语言)寻求帮助填写加州梦想法案申请表。此外还有当地组织举办的工作坊，指导学生完成这一过程并回答问题。例如， L.A. Cash for College举办面向高中生和第一代大学生的免费讲座(英语和西班牙语网站)。

以下是有关填写经济援助申请表格和可获得的不同类型经济援助的详细信息链接：



让我们去上大学（加州）(Let’s Go To College California)(英语)

我上得起大学 (I Can Afford College)(英语、西班牙语和中文)

加州学生资助委员会(多种语言)

联邦学生资助(英语和西班牙语)

第二步：拿到经济援助通知书

在填写了FAFSA或加州梦想法案申请表后，你应该会在几天内收到一份关于你的“预期家庭贡献”的报告(注：到2024年，“预期家庭贡献”这一说法将被“学生资助指数”取代)。这个数字是一个基线，可以让学校和经济援助官员了解你或你的家庭需要多少额外资金让你上学。(这不是你的正式经济援助通知书！)联邦和州政府可以由此决定你有权获得哪些助学金、贷款和其他类型的经济援助。

在此之后，个别学校可能会为你提供一些不同类型的资助金组合，以弥补你上学所需的其余费用(根据他们的估计)。这是你的正式经济援助提供方案。

有时，学校使用不同的术语来描述经济援助，这使得人们很难立即理解他们提供的是什么。你可以使用资助金比较电子表格或工具(这里是一个来自大学理事会的工具，英语)输入你的信息，更好地了解你的选择。

如果需要，你还可以申诉：没有得到你所希望的那种经济援助方案吗？或者，在提交了表格后，你的情况可能发生了变化（比如父母失业了，或者你有了新的受扶养人需要照顾）。你可以申诉已收到的经济援助方案（你可以在这里阅读更多相关信息）。

第三步：争取更多的免费资金

有些学校有专门的奖学金和助学金，你必须直接申请。例如，洛杉矶城市学院基金会 (L.A. City College Foundation) (英语)为洛杉矶城市学院的学生提供奖学金，但不会自动授予符合条件的学生(有些学生需要提交推荐信或文章)。咨询一下学校的经济援助办公室，看看你可能有资格获得什么，以及你必须提交什么。

还有许多来自非营利组织、基金会和私人公司的助学金和奖学金。你需要花一些工夫来了解和申请，但它们加起来可以是一个很大的经济帮助。你想申请的学校的经济援助办公室是获得奖学金机会的最佳第一站。你还可以通过美国劳工部的奖学金搜索工具(英语和西班牙语)搜索和筛选机会。本部分还提到了针对特定情况的奖学金资源，比如如果你没有身份证件或者你曾在寄养系统中。

以下是一些需要记住的整体考虑方面：

申请奖学金需要时间和精力。根据你希望得到的金额，你可能会花费大量时间来写申请。有数千种奖学金，其金额、申请要求和竞争度都有很大的差异。你需要很有条理才能找出合适的奖学金，记住不同的截止日期，把所有需要的材料整理好。你很有可能不会得到你申请的每一份奖学金，但关键是要坚持下去。

很多奖学金和助学金无人领取。通过详尽的搜索，你可以找到很少有人申请的助学金或奖学金，因此它们更容易获得。

例如：如果你要入读一个职业或技术项目(其中包括为电工、美甲师、律师助理和其他很多工作提供的教育)，加州助学金C类 (Cal Grant C) 每年将支付最高2,462美元的学费和547美元的书本费。Cal Grant C的申请者人数远远低于所提供的奖学金数量，这意味着始终都有这些免费资金在等人申请。

你可以找个人帮你找出同样未得到充分利用的助学金或奖学金。另一个很好的起点是学校的奖学金或经济援助办公室，或者是一个与学校相关的基金会（由捐赠者和校友创立奖学金）。

找人聊聊，看看有什么资源。从经济援助官员或辅导员那里获得帮助可以帮助你更轻松地应对奖学金申请过程。他们可以帮你寻找适合你情况的奖学金或助学金，向你推荐竞争不太激烈的奖学金，并指导你完成申请。如果你有一些特定的情况（比如，你曾在寄养系统里，或者被监禁过，或者曾在军队里），你可以和专门研究这些资源的人谈谈，让他们给你指指路。点击这里阅读更多关于这些特定情况的信息。如果这些都不适用于你，这里有更多关于举办经济援助工作坊的当地组织的信息。

不要上当受骗。是的，这是常有的事。当心那些要求你支付费用才能申请或使你有资格获得某些经济援助的奖学金。这里是联邦贸易委员会(英语和西班牙语)关于避免这些骗局的更多细节。

第四步：考虑勤工俭学，然后考虑贷款

一旦你得到了所有你能得到的免费资金，看看其他类型的资助。学校可能会为你提供勤工俭学的机会,从学生资助委员会(英语)那里了解这是如何运作的。

大多数申请经济援助的人都有资格获得联邦贷款，即使他们对其他类型的援助没有足够的经济需求。如果你仍然需要更多的资金，你可以尝试申请私人贷款，只是要小心高利率和拖欠贷款学生较多的学校(在本部分阅读更多相关内容)。

许多学生毕业后都在为偿还学生债务而苦恼，特别是在他们债务较多的情况下。在你借这些贷款之前，请想一想：

你到底需要借多少钱？如果你借钱不仅仅是为了支付学费，那么这个地区的生活成本是多少？许多学校网站都可以根据你的住宿类型来估算预算(比如加州大学洛杉矶分校，英语)。你是否愿意减少这些潜在成本中的任何一项(通过工作、奖学金、不同的住宿安排、不同的学校等)？

你打算如何偿还贷款？考虑一下完成学业后你的预期收入会是多少。你需要多少薪水才能支付每月的贷款和其他生活费？这一节有计算预期收入的一些数据来源，NerdWallet提供了一个方便的工具(英语)，它可以帮助你了解你的预期工资是否足以偿还贷款。