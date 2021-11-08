我如何转学或在入学前获得学分？

有很多方法可以让一所学校的学分在另一所学校得到认可。如果你已经离开学校一段时间了，正试图从社区学院转到四年制学位课程，或者正在寻找完成文凭的最快方法，这里有一些信息可以帮助你开始。



关于转学我应该知道些什么？

转学是相当普遍的。有些学生转学是因为他们已经搬家了，想要一个更合适的项目，或者正在已有学分的基础上获得更多学分。以下是在你已经注册的情况下需要提前了解的关于转学的一些事情：

从长远来看，你可以省钱(需要一定的规划)。例如，如果你提前规划的话，从社区学院转到四年制学校，或者从加州州立大学转到加州大学，可以帮助降低获得一个四年制学位所需的总学费。

一些学校有内置的转学流程。许多学校之间都有协议，使学生更容易转学。加州的公立大学之间有既定的转学途径，从社区学院到加州州立大学和加州大学(更多细节见下文)，或者加州州立大学和加州大学之间的转学。其中几所学校还与加州内外的私立大学签订了单独的转学协议。如果你在学校网站上搜索“衔接协议”(articulation agreements)，就可以找到更多关于如何从那里转到其他学校的详细信息。

做些规划。你必须满足一系列条件才有资格转学，而且转到特定的学校可能会面临比较激烈的竞争。仔细看看你想去的学校的要求。联系招生办公室，参加情况介绍会议，为自己的问题找到答案。你想去的学校的转学辅导员将是确保你满足进入该校的所有要求的最佳资源，特别是当你试图进入一个特定的学系或项目的时候。

如果你在社区学院，一定要早点（计划转学之前至少两个学期）和转学中心的辅导员见面，这样就可以确保你的转学过程比较顺利。(普通学术辅导员可能不像转学中心辅导员那样了解转学政策和策略。)转学中心辅导员可以根据你想要学习的内容向你介绍不同的转学选项，并帮助你制定计划。在很多学校，咨询预约的需求量往往很大，所以如果你要等很长时间才能与辅导员见面，这里有一些基本信息可以帮你开始。

如果你是加州一所社区学院的学生，你可以通过以下途径转学到加州州立大学或加州大学：



加州州立大学和加州大学要求你完成60个学期学分(或90个学季学分)的可转课程才能被录取，但不会接受社区学院的超过70个学期学分(105个学季学分)的低年级课程学分。这意味着你必须有策略地选择足够的可转学分，但总体上又不会太多的课程。

以下是一些可以帮助你进行规划的工具：



我很久以前上过一些大学课程。我可以转学分吗？

答案取决于几件事：



你之前就读的学校和项目

你上了哪些课程

你现在想去哪里上学

你想学什么

一些学校有为那些已经开始攻读学位但尚未完成学业的人量身定做的学位完成项目。这些项目往往只提供少量的学位选择，但可以帮助那些需要灵活的时间表并希望以更快的速度完成学业的学生。课程往往在线上或周末和晚上提供。这里是一个加州州立大学网络系统 (Cal State Online) 提供的学位完成项目课程的一个示例(英语)。

无论如何，你的第一步是拿到以前的成绩单。打电话给你以前的学校，或者查看他们的网站，看看如何申请这些成绩单。你可能要付一点费用。联邦学生资助委员会网站也有关于从关闭的高等教育机构获得成绩单的情况说明(英语)。

接下来，预约你目标学校的辅导员。他们可以检查你所选的所有课程，看看你是否有可转的学分。如果你不知道如何直接约见辅导员，那就联系录取或外展人员，他们会给你指引。

与辅导员交谈是获得准确信息并确保转学顺利的最佳方式，但Transferology和CollegeTransfer.net(英语)等网站也可以让你初步了解自己的课程可能会如何转。还可以用Assist，特别是想了解加州的公立大学之间的转学信息的话。

我的工作或生活经历有可能获得学分吗？

是的，在某些情况下。

一些学校已经采用了“先前学习计为学分”(Credit for Prior Learning) 计划，这意味着学校会接受未来的学生以前的工作和生活经历作为学分，计入他们完成一个学术项目所需的总学分。这些做法在每所学校都会有所不同，你可以联系学校的招生办公室了解更多细节，或者把你的简历带给辅导员，让他们评估你的经历。

你的经历可能会通过以下一些主要方式转为学分：



获得学分有哪些其他的方式？

参加一项考试来证明你的知识：许多学校会允许你参加考试以通过某些课程。高中生可以参加大学预修课程 (AP) 或国际文凭 (IB) 考试，如果通过，这些考试可以计入大学学分。

如果这些考试不是你的选择，你可以考虑大学水平考试计划 (CLEP) 这样的考试，这些考试适 用于外语、数学、作文和文学、商业和社会研究等科目。

并不是每所学校都接受每一项CLEP考试成绩作为大学学分，有些学校根本不接受CLEP考 试。因此，在你决定走这条路之前，你需要跟学校核实一下。例如，加州大学不接受CLEP考 试学分，但加州社区学院和加州州立大学接受一些学分。

双学分课程 (Dual Enrollment)：如果你还在读高中或即将读完高中，你或许可以同时获得大学学分。在加州，高中生可以注册任何社区学院，并填写一份双学分课程入读表格，允许他们免费就读。唯一的要求是他们不能选修超过12个大学学分。

职业在线高中 (Career Online High School) 项目(英语)允许成年人在线完成高中课程，你也可 以选择通过这个项目在几种学科领域获得证书。