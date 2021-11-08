在这里，我们将详细介绍你在准备申请时需要做的一些事情。



时间安排和截止日期

你需要记住的主要截止日期有：



经济援助 (FAFSA 和 加州梦想法案 ) 申请截止日期 ： 10月1日至次年3月2日 之间的任何时候提交以申请州援助。申请社区学院加州助学金，可以在10月1日至次年9月2日之间的任何时间提交。尽量及早提交表格，以利用先到先得的资助机会。

和 ) ： 之间的任何时候提交以申请州援助。申请社区学院加州助学金，可以在10月1日至次年9月2日之间的任何时间提交。尽量及早提交表格，以利用先到先得的资助机会。 学校申请截止日期： 对于次年秋季入学的四年制大学申请者来说，通常是11月或12月。社区学院在任何学期(秋季、冬季、春季或夏季)开课前的任何时间都接受申请，但请留意，一些课程一开始注册就可能满员。私立学校的申请截止日期可能会有所不同。

对于次年秋季入学的四年制大学申请者来说，通常是11月或12月。社区学院在任何学期(秋季、冬季、春季或夏季)开课前的任何时间都接受申请，但请留意，一些课程一开始注册就可能满员。私立学校的申请截止日期可能会有所不同。 你申请的任何其他助学金和奖学金的截止日期。如果你申请了很多不同来源的不同奖学金，你可能想要用电子表格或使用提醒追踪截止日期。

如果你申请的是一所四年制大学，最好在申请提交截止日期前至少几个月开始准备申请：起草个人陈述，索取推荐信，并获取成绩单。

你可能需要提交的一些材料

根据你申请的学校，你的申请体验会很不相同。四年制大学的申请往往比社区学院、职业学校或继续教育项目的申请更复杂。私立四年制学校也倾向于要求比公立大学更多的申请材料。

以下是一些加州学校在线申请的链接(除非另有说明，这些申请都是英语的)：



加州社区学院(英语和西班牙语)

加州州立大学

加州大学

Common App(全国900多所学校使用)

以下是你将遇到的大多数申请的一些材料，以及如何准备它们的提示：

成绩单或同等学历考试：在大多数情况下，你需要向申请的学校提交以前接受过的教育的成绩单。这可能包括高中成绩单和/或你以前就读过的任何高等教育机构的成绩单。你必须向以前就读的学校索要成绩单（有时每份需要收取一小笔费用）。如果你不能直接从学校拿到，你可以试试当地的学区或县教育局。对于已经关闭的高等教育机构，联邦学生资助委员会的网站上有关于获取成绩单的情况说明书(英语)。

有官方和非官方的成绩单；它们包含相同的信息，但官方成绩单是密封的并且标记不同。确保你索取的是申请所需的正确版本。

如果你参加了像GED这样的高中同等学历考试，你可以通过考试公司的网站索取成绩单，并让他们将其寄到学校。

如果你之前的学校在其他国家，一些学校可能会要求你从那些学校获得记录，或者给另一家公司支付费用来评估成绩单，并确定你的学分是否可以转到美国。(点击此处了解更多信息。)

考试成绩：如果你的年龄在25岁以下，大学可能会要求你提交SAT或ACT等标准化考试的成绩。不过，新冠肺炎疫情出现后，许多学校暂停了提交标准化考试成绩的要求；一些学校已经决定提交这些成绩将不再是必须的，所以请仔细检查你申请的学校的最新政策。(以下是一份经常更新的考试是非必要的入学条件的学校名单。)。

推荐信：推荐信在加州的任何一所公立大学都不是必需的，在职业学校也不是标准要求，但私立四年制大学和奖学金申请经常会要求提供推荐信。推荐信是由老师、导师、雇主或其他推荐人写的信，可以证明你的品质、成就和接受高等教育的条件等情况。

个人陈述：这些是要求你根据提示问题所写的短文章。个人陈述是学校在数据之外了解你的主要方式：是什么激励了你，你遇到过什么障碍，你对未来有什么期望，以及为什么教育对你很重要。

申请费：申请加州大学、私立学校和加州州立大学(但不包括社区学院)将收取费用。如果你的家庭收入低于某个水平，你可能有资格获得申请费免除。对于加州大学和加州州立大学，只需在申请表上填写关于你家庭收入的问题，以确定你是否符合资格。对于使用Common App的学校，请在申请的个人资料部分申请免除申请费。对于其他学校，你可以询问招生办公室是否提供申请费免除。