入学之前，你不一定要知道自己想做什么。学位项目通常允许你申请时填写“尚未决定”专业，你可以花一些时间选修不同的课程来寻找自己感兴趣的领域。

但如果你在为课程支付学费，花很长时间来决定学习什么可能最终会花费很多钱。学校的就业指导服务可以帮助加快速度：预约一名辅导员，在对方的帮助下更多地了解自己的兴趣、不同领域有哪些工作以及要达到自己的目标需要做些什么。

以下是如何做出决定的更多建议。



我如何决定自己该学什么？

以下是我们从大学辅导员和其他专家那里得到的一些建议(你可以在“我应该去上学吗？”部分中找到更详细的类似建议)。你可以在注册之前或注册后进行以下任一步骤：

参加一次职业评估测试。这些是简短的调查，询问你的个性和兴趣，然后试着把它们与不同的职业相匹配。你可以在Gladeo(英语)、My Next Move(英语和西班牙语)、California CareerZone(英语和西班牙语)等网站上进行评估测试。许多这样的网站还介绍不同的工作，并列出获得这些工作和晋升所需的技能和教育。你也可以在就业指导服务中心亲自参加测试，并讨论你的选择(本节下文有更多关于这些选择的内容)。

查看数据。政府机构和研究机构正在密切关注南加州哪些行业未来有望快速增长。以下是一些信息来源：



与人交谈，与人交谈，与人交谈。没有什么比和一个真正的人交谈更好的了，他们可以是能帮助你完善目标的导师，也可以是能分享他们个人经历细节的人。如果你不确定在哪里可以找到从事你感兴趣的职业的人，这部分提供了关于如何找到你可以咨询的人的建议。

到访就业指导服务中心。为什么不同时执行上述三个步骤呢？约见就业中心或社区学院的职业顾问可以帮助你缩小选择范围，找到合适的选择。有些学校，如洛杉矶社区学院学区学校，允许非学生与辅导员会面。学校可能要求你拥有学生证号码才能使用这些服务，但你可以免费提交申请并获得学生证，而无需注册课程。

参加职业规划课程。你可以在许多社区学院找到这样的课程。这些课程可以帮助你更好地理解自己的兴趣和价值观，同时缩小你的选择范围。

职业见习或实习。这些能让你对一份特定工作的实际情况有最直接的了解。有些学校的就业指导中心会帮助你联系职业见习或实习的机会，但你也可以直接联系公司和机构，寻找对学生和非学生都开放的机会。

有哪些项目？

有许多不同种类的项目，有些需要几年的时间才能完成，有些只需要几周的时间。选择合适的项目取决于你的目标是什么、你能为学业投入多少时间、你的财务状况和负债能力，以及你感兴趣的领域。职位列表和带有职业简介的网站可以告诉你有些工作需要哪些资历，研究数据可以告诉你哪些工作未来有望增长。

学位是许多雇主要求的，尤其是专业和管理工作。学位教育通常需要几年时间才能完成。学位课程包括英语和数学等通识教育课程，此外还有专门针对你所在领域的课程。学位有不同类型：

学士学位

对于全日制学生来说，这些课程通常需要至少四年的时间才能完成。很多不同领域的工作都要求有学士学位，比如教师、工程师、财务顾问，等等。专业和管理工作通常以学士学位为最低要求。要攻读硕士或博士等高级学位，也需要首先获得学士学位。加州公共政策研究所 (Public Policy Institute of California) 的预测显示，到2030年，加州约40%的工作岗位要求有学士学位。

优点：钱和稳定性。拥有学士学位的加州人比只有高中文凭的人平均每年多挣4万美元。工作保障是另一个很大的好处：在第一波新冠肺炎疫情期间，加州几乎所有失去的工作都是学士学位以下的工人。研究人员还预测，未来几年对拥有学士学位的工人的需求将会很大。

缺点：四年的在校时间是相当长的一段时间。另外，兼职上学的选择更加有限。学士学位课程的总体成本也往往高于副学士学位或证书课程（尽管学士学位课程通常可以获得更多的经济援助）。

去哪里获得这些学位：四年制大学，包括加州州立大学 (CSU) 和加州大学 (UC) 的学校，都提供学士学位课程项目。私立学校和纯在线学校也有。一些社区学院还在试点项目下提供学士学位（英语）。

费用：花多少钱攻读一个四年制学位取决于你就读的学校和你能获得多少经济援助。加州州立大学的学费每年约为7000美元，而私立学校的学费可能为每年5万美元。那是如果你付全额学费情况下的金额。例如，在加州大学洛杉矶分校 (UCLA)，45%的学生不支付任何学费(英语)，而另一些学校，如西方学院 (Occidental College)，会支付所有(英语)表现出经济援助需求的学生的费用。

如果你从社区学院转学并提前计划，或者在入学前获得其他学分，这可能会降低你的总成本。

根据大学入学与成功研究所 (Institute For College Access And Success) 的数据，加州47%的四年制大学生毕业时背负着学生债务，他们的平均债务为21,485美元(英语)。但学士学位也比任何其他文凭更有可能给学生带来投资回报(英语)。

确保你知道经济援助的选择（可以在本部分阅读相关内容）。

副学士学位

对于全日制学生来说，这些课程通常需要至少两年的时间才能完成。有了副学士学位，你可以找到很多工作，包括洁牙师、空中交通管制员、教师助理等。副学士学位也可以帮助你进入新领域的入门级职位，但如果要晋升，你可能需要学士学位。

优点：这些课程的时间比大多数其他学位课程都要短。加州副学士学位持有者的平均年收入比只有高中文凭的人高出13,793美元(英语)。如果你提前做好计划，你可以转学分到学士学位课程，从长远来看，这可以省钱。

缺点：你能赚多少钱取决于你所在的领域，但整体上，持有副学士学位的人比拥有学士学位的人收入要少得多(英语)。2020年，拥有副学士学位的员工每周收入中位数为938美元，而学士学位持有者的每周收入中位数为1,305美元。

去哪里获得这些学位：社区学院和职业学校提供副学士学位课程。如果你在社区学院获得学位，以后转到四年制课程可能会更容易(在本部分阅读更多相关内容)。

费用：这取决于你在哪里上学。社区学院的学费最低，每学分46美元，而私立学校通常收费较高。(“学分”是学校衡量课程价值的方式，通常指每周授课小时数。大多数大学课程是3到4个学分，一个副学士学位通常需要60个学分才能完成。)副学士学位的学费总额不等，在社区学院是2,700美元到3,000美元左右，在私立职业学校可能达2万多美元。

不过，你最终支付的金额也取决于你获得了多少经济援助，以及完成你的学位需要多长时间。在本部分阅读更多关于大学费用的内容。

高级学位

硕士、博士和其他高级学位通常只对医生、律师或有执照的临床社会工作者等专业工作是必要的。一些高级学位，比如工商管理硕士 (MBA)，可能不是工作所必需的，但可以帮助你准备某些技能，或者帮助你在一个行业中晋升。有些项目允许你同时攻读学士学位和硕士学位（它们有时被称为“同时攻读”、“交叉攻读”或“合并学位”项目）。

获得学位所需的时间取决于所在的领域。有些硕士学位项目只有一到两年的时间，而一些博士学位项目可能需要七到八年的时间才能完成。你必须拥有学士学位才能攻读高级学位。

优点：虽然你的收入在很大程度上取决于工作地点和所在的领域，但平均而言，拥有高级学历的人比所有其他工人挣得更多(英语)，失业率更低。一些博士项目还可以支付你的学费。

缺点：高级学位项目通常比本科学位更贵。研究生的联邦学生贷款利率也更高。平均学生债务也更高，特别是在医学院和法学院。

去哪里获得这些学位：许多四年制大学（包括加州州立大学、加州大学和私立大学）都提供高级学位课程。你还可以通过扩展教育分部和一些私立学校找到纯在线的硕士和博士课程。专业博士学位（如医学和法律学位）通常不会在网上提供。

费用：依学位类型和学校的不同，费用差别很大。例如，在加州州立大学 (CSU) 攻读硕士学位每年的费用约为7,000美元，而在南加州大学 (USC) 攻读法学学位每年的费用接近7万美元。但是，作为研究生，你仍然可以获得经济援助（在本部分阅读更多相关内容）。如果要通过贷款支付学费，专业博士的平均学生债务(英语)为18.66万美元，硕士学位的平均学生债务为6.6万美元。

短期证书

证书项目、编程训练营和其他短期证书使你能够在比获得完整学位所需的时间短得多的时间内学习一套特定的技能(因此称为“短期”)。这些项目可以：



让你准备好参加州执照考试，你必须通过考试才能完成这项工作(例如，抽血、急救医疗技师、美甲师)

在开始做学徒之前，先掌握该行业的一些基础知识，比如管道工或电工

帮助培养技能或专业知识，这样你就可以进入某一领域或提升你目前的工作水平

优点：大多数此类项目可以在不到一年的时间内完成（有些甚至只有6周）。有免费和低成本的项目可供选择。你可以在没有学位的情况下获得证书。你还可以在获得学位后获得证书，以提高自己的技能或转换行业。一些证书项目甚至可以让你继续修读更多学分以取得副学士学位。

缺点：现有数十万个这样的短期项目，其费用和质量差别很大，很难搞清楚哪些项目会真正带来工作机会或更高的工资。

去哪里获得这些证书：社区学院、扩展教育项目、职业学校，以及一些非营利性组织和私营公司提供证书、培训项目和学习新技能的训练营。

了解差异：你可能会听到很多与证书相关的术语，比如认证或执照。它们是不同的(令人困惑，是的！)。



证书 是由学校颁发的，以表明你已经完成了一个课程或掌握了一项技能。

是由学校颁发的，以表明你已经完成了一个课程或掌握了一项技能。 行业认可的 认证 是标准化的，并由特定的行业组织(例如，信息技术或人力资源)授予的。许多公司可能更希望（甚至要求）求职者拥有胜任一份工作的特定认证。

是标准化的，并由特定的行业组织(例如，信息技术或人力资源)授予的。许多公司可能更希望（甚至要求）求职者拥有胜任一份工作的特定认证。 必须获得州颁发的执照才能从事某些工作，如房地产经纪人、理发师或法庭记录员。有时你必须在学校完成课程(学校会颁发结业证书)，然后参加州考试才能拿到执照。

积累式获得学位：一些社区学院会让你获得一系列证书，这些证书最终会让你获得副学士学位。这样一来，你就可以在继续学习的同时找到薪水更高的工作。或者，如果你不得不暂时离开学校，你仍然有一些目前的成就可以向雇主展示。这些被称为“可积累的”文凭。你可以直接打电话给学校的招生办公室，询问他们的证书项目是否可以积累到一个学位。

费用：学费取决于你在哪里上课。例如，数字营销证书在General Assembly(英语)的价格为3,950美元，在加州大学洛杉矶分校扩展教育分部(英语)的价格为5,800美元，在富勒顿学院(英语)的价格为828美元，但不同学校的课程质量及其与雇主的联系可能会有所不同。许多项目也提供经济援助（在本部分阅读更多相关内容）。

别忘了寻找免费和低成本的项目。有三个地方可以提供这些项目：Generation USA(英语)，Per Scholas(英语)和Futuro Health(这个网站是英语的，但有一个页面为讲西班牙语的人提供关于英语预备课程的信息)。

阅读更多：这里 更深入 地探讨了证书(英语)和其他短期文凭，以及如何找出哪些是值得你花费时间和金钱的。

我毕业后找到一份稳定、高薪工作的可能性有多大？

我们很想能够预测你的未来。但因为我们做不到，我们可以提供一些建议，帮助你考虑一个课程项目是否有可能带来回报：

了解一下其他人是如何找到你想要的那种工作，以及雇主看重什么。你必须有一定的证书或学位才能得到这份工作吗？或者你能通过其他方式展示你的知识和经验吗？通常被录用的应聘者具有什么样的典型资历？你可以查询专业协会、LinkedIn等社交网站，或去招聘会看看，找到可以咨询的雇主和工作人 员 。

询问项目与雇主之间的联系。例如，羚羊谷学院 (Antelope Valley College) 飞机制造和组装专业(英语)的许多毕业生获得了诺斯罗普·格鲁曼公司 (Northrop Grumman Corporation) 的面试和工作机会，因为该校与该公司建立了牢固的伙伴关系。咨询项目管理者、学校招生办公室或就业服务中心，了解一下你正在考虑的项目如何能够帮助你获得工作经验或发展与雇主的关系。

询问其他学生在完成课程项目后的表现。他们得到了什么工作？他们的平均起薪是多少？有多少人受雇？大多数学校应该能够告诉你学生的成果。联系项目管理者或学校招生办公室，看看他们能提供什么信息。

加州的公立大学都有一些关于毕业生就业类型的数据。我们在以下汇总了能找到的所有公开数据：



加州州立大学有一个公共数据库(英语)，记录毕业生毕业后15年内的收入。你可以按加州州立大学分校、专业、毕业年限等指标进行筛选。

加州社区学院(英语)校长办公室在跟踪观察几个指标，包括毕业生的工资情况。查看“大学工资跟踪器”(College Wage Tracker)，在那里你可以看到毕业生的收入，并按学校、专业领域、学位或证书进行筛选。

加州大学系统将校友毕业2至15年后的收入数据(英语)按专业分类。好几家加州大学还向最近的毕业生发送调查问卷，请他们报告毕业后的工作状况。以下是最近的一些结果(所有页面都是英语)：

加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) 加州大学戴维斯分校 (UC Davis) 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 加州大学尔湾分校 (UC Irvine) 加州大学圣克鲁兹分校 (UC Santa Cruz)



联邦政府的培训提供者结果(英语)搜索工具还可以显示全国不同职业培训项目的毕业率和就业率。

其他一些有用的数据源：

