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- 我们将主要介绍公立学校(加州社区学院、加州州立大学和加州大学系统)的资源，因为它们是加州最大的学校网络，但我们也将重点介绍一般纯在线学校、职业学校和私立学校可能提供的资源。
- 我们所说的“高等教育”包括很多种：学士学位或副学士学位、证书或通过教育机构进行的职业培训。本文中的很多信息都适用于像硕士或博士这样的高级学位，但我们不会深入讨论那些学位。
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专业人士提示：先弄清楚你想要什么。
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有很多东西可以学。
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以下是加州的学校概况，以及关于你如何做出选择的建议。
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先不要对你能负担得起或负担不起的教育费用做出任何假设。
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另外还有一些小贴士，让你从很久以前选修的课程中获得学分。
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为人父母？退伍军人？残疾人士？这里有适用于各种情况的资源。
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时间、截止日期，以及你可能需要提交的材料。
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原来有很多人的工作就是帮助你。
支持与鸣谢
我们与南加州各地的高等教育倡导者和官员打了很多长时间的电话，他们的专业知识为本指南提供了信息。以下是我们采访的人士中的一些：
Shukry Cattan，Tiyya Foundation运营总监
Avisha Chugani，帕萨迪纳城市学院 (Pasadena City College) EOPS辅导员
Armineh Dereghishian，洛杉矶城市学院 (Los Angeles City College) 外展和学生生活代理院长
Sarah Fay，“青年安全之地”(Safe Place for Youth) 校园同伴导航员
Rebecca Fishman，Upwardly Global 特殊项目主管
Tamar Frolichstein-Appel，Upwardly Global 就业服务高级助理
Jenna Gausman，圣莫尼卡学院 (Santa Monica College) 职业辅导员/教师
Grace Halvey，Understood传播助理
Elizabeth Hamblet，学习障碍顾问
Eric Hubbard，Jovenes 开发总监
Henan Joof，洛杉矶城市学院 (Los Angeles City College)学生事务主任
Nancy Jodaitis，Immigrants Rising 高等教育计划主任
Jina Krause-Vilmar，Upwardly Global 总裁兼首席执行官
Jessica Ku Kim，洛杉矶县有竞争力的劳动力中心 (LA County Center for a Competitive Workforce) 经济和劳动力发展副总裁
Romarilyn Ralston，加州州立大学富勒顿 (Cal State Fullerton) Project Rebound项目总监
Victoria Rothman，圣莫尼卡学院就业指导服务教师负责人
Kelsey Torosyan，Colledge 招生服务主任
Tatum Tricario，YO! Disabled & Proud 青年领袖
Jenny Umhofer，Colledge 所有者和创始人
Rocio Veliz，中美洲资源中心 (Central American Resource Center, CARECEN) 青年项目协调员兼组织者
Danielle Ward，Understood传播部高级经理
Deacon John Wilson，西部天使基督神教会 (West Angeles Church of God in Christ) 教育与拓展项目主任
记者：Brianna Lee
撰稿贡献：Jill Replogle
编辑：Suzanne Levy，Tony Marcano，Ashley Alvarado
事实核查： Daisy Ramirez
特别感谢：Caitlin Hernandez, Zoe Ives, Ethan Ward
翻译: Native Interpreting
我们还收到了有意申请的学生、在校学生和已毕业学生的宝贵反馈、建议和见解，他们是：
- Janel Blessing
- Angelica Ayala
- Brenda Cruz
- Christian Jackson