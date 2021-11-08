我们与南加州各地的高等教育倡导者和官员打了很多长时间的电话，他们的专业知识为本指南提供了信息。以下是我们采访的人士中的一些：

Shukry Cattan，Tiyya Foundation运营总监

Avisha Chugani，帕萨迪纳城市学院 (Pasadena City College) EOPS辅导员

Armineh Dereghishian，洛杉矶城市学院 (Los Angeles City College) 外展和学生生活代理院长

Sarah Fay，“青年安全之地”(Safe Place for Youth) 校园同伴导航员

Rebecca Fishman，Upwardly Global 特殊项目主管

Tamar Frolichstein-Appel，Upwardly Global 就业服务高级助理

Jenna Gausman，圣莫尼卡学院 (Santa Monica College) 职业辅导员/教师

Grace Halvey，Understood传播助理

Elizabeth Hamblet，学习障碍顾问

Eric Hubbard，Jovenes 开发总监

Henan Joof，洛杉矶城市学院 (Los Angeles City College)学生事务主任

Nancy Jodaitis，Immigrants Rising 高等教育计划主任

Jina Krause-Vilmar，Upwardly Global 总裁兼首席执行官

Jessica Ku Kim，洛杉矶县有竞争力的劳动力中心 (LA County Center for a Competitive Workforce) 经济和劳动力发展副总裁

Romarilyn Ralston，加州州立大学富勒顿 (Cal State Fullerton) Project Rebound项目总监

Victoria Rothman，圣莫尼卡学院就业指导服务教师负责人

Kelsey Torosyan，Colledge 招生服务主任

Tatum Tricario，YO! Disabled & Proud 青年领袖

Jenny Umhofer，Colledge 所有者和创始人

Rocio Veliz，中美洲资源中心 (Central American Resource Center, CARECEN) 青年项目协调员兼组织者

Danielle Ward，Understood传播部高级经理

Deacon John Wilson，西部天使基督神教会 (West Angeles Church of God in Christ) 教育与拓展项目主任