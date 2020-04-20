在圣盖博谷群租房中艰难度日的中国移民

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(Dan Carino for LAist)



在圣盖�?�谷群租房中艰难度日的中国移民 困局： 加州�?房�?�机 王英�?�

�?�表于 3月11日, 2020

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正�?�已过，日�?西斜。在蒙特利公园市的一间两居室公寓内，�?��?�斌手中夹�?�抽剩�?�截的香烟，�??在一张旧�?�?�椅上，用YouTube在看一部中国电视连续剧。�?�今年58�?。他长期以�?�与最多9�??中国移民�?在这间公寓。 在�?过百�?�窗的微弱光线下，�?�以看到三张床�?一个床头柜和一个储物箱紧密地沿�?�客厅的墙�?排列�?�。第四张床紧贴�?��?�厨房的墙�?。一�?�肥�?鼠短暂地露了两�?�，他们是这里的常客。 阅读调查报�?�的五个�?点 屋�?里有一股�?于清�?的霉味，混�?��?��?�?�未过滤的Premier香烟的烟味。烟缓缓飘�?�顶棚上一�?�没粉刷的地方，那里曾有一个烟雾报警器。当问起缺少的报警器时，�?�说他早就撤掉了报警器，一是为了�?�饭方便，二是为了抽烟方便。 欢迎走进洛�?�矶圣盖�?�谷的群租房。�?�?�所�?的公寓在这个群体中被称为“群租房�?，�?�?�上万的中国移民工人�?在类似的环境中。他们�?�能几天�?几周或几个月生活在如此拥挤�?�?乱甚至�?时有生命�?�险的房�?里。

蒙特利公园市林肯大街的一个公寓楼内，两个群租房的房客�??在门�?�交谈。 （王英�?�/ LAist）

鞋架上许多群租房租客的鞋。租客们把衣�?挂在床铺正上方。（Chava Sanchez/LAist）

在最�??的情况下，由于群租房中的房客太多，电气系统曾因超负�?��?转而短路，引起�?��?�，蒙特利公园市议会议员（�?市长）皮特·陈（Peter Chan） 在最近的一次采访中告诉KPCC/LAist，“一旦起�?�，你就�?知�?�它会蔓延到哪里。它�?�能蔓延到别的�?�元的邻居那里。�? 他说：“这是�?�常�?�险的情况。�? 直到今年2月一直担任蒙特利公园市消防局局长兼法规执行主管的斯科特·哈伯勒（Scott Haberle）告诉KPCC/LAist ，由于缺少烟雾探测器和出�?�阻塞，群租房中存在严�?的�?��?��?患。他说：“房间里的人数超过规定，因此他们紧急出逃的能力�?��?。�? ADVERTISEMENT 移民们在这些地方按天付费以得下榻安身之处；而那些漠视�?房和安全�?�例的房东们以此获利。 在加利�?尼亚州，或是在全美国，圣盖�?�谷是中国人密度最高的地方之一。KPCC / LAist 调查了群租房内的环境，并分�?了圣盖�?�谷中四个城市�??供的数�?�：蒙特利公园�?圣盖�?��?阿罕布拉和柔似蜜。这些城市有大�?中国移民生活在底层�?房市场。根�?�人�?�普查数�?�，这些城市的总人�?�约为241,000，其中40％是中国人。自2013年以�?�，这些城市至少有650例与群租房相关的法规执行案件。许多官员和专家认为，未被报告的群租房案件的数�?�?高得多。 哈伯勒在谈这一问题时说群租房 “有时会数�?太多�?。 我们在中国是底层，在美国�?然是底层。 人�?�？我从未想过人�?�。我就�?一棵�?�?�，竭尽全力争�?�阳光雨露，挣扎�?�生存。 — �?�

�?在圣盖�?�谷群租房中的中国移民 他的担心并�?是什么新鲜事。五年�?，蒙特利公园市议会�?�布了一份报告， 警告该市“未�?许�?�的群租房�?中的“�?安全状况�?。根�?�KPCC / LAist 获�?�的公开文件，在圣盖�?�谷地区，该市�?然有最多的群租房案件。 在蒙特利公园市和其他地方，监�?�的缺�?归结为法规执行部门基本上没有约�?�力；罚款�?度相对较低，并且，政策规定，除�?�有人投诉，并且租客或者房东�?许进入，�?�则检查员无法进入�?宅检查。 蒙特利公园市议员（�?市长）彼得·陈告诉 KPCC/LAist 说：“如果没有人举报，我们就放他们一马。�? 他补充说，“我们�?会主动出击�?那些租户或房东。 在许多人勉强维�?�?房的地区，还�?�临一个�?�德困境：城市工作人员担忧�?�缔那些群租房或许会让栖身其中的租客露宿街头。 LAist depends on your support

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陈说：“如果我们试图�?�缔所有�?�法家庭旅馆（群租房的�?�一个常用说法），那我们是在迫使那些租客�?为�?浪汉。�? 如此情况让陈�?得�?谨慎�?�衡。他�??到两三年�?的一些案�?是多达30至40人挤在一个独户�?宅中，而现在，陈说，“一间公寓里�?�有七八个人，最多�?到�??个人�?�?的情况在比较之下好很多。 鉴于这么多群租房的情况�?�能比现状更加糟糕，陈说该市通常选择佯装�?�?。他说：“尽管它�?然是�?�法的，但这是�?��?�的�? ，也是“�?�以接�?�的�?。 蒙特利公园�?�其他城市 我们的分�?显示，自2013年以�?�，蒙特利公园已�?调查了大约300处�?宅的至少400例与群租房有关的案件。 圣盖�?�谷的群租房在�?�?�城市的分布，2013年至今

阿罕布拉

蒙特利公园

柔似蜜

圣盖�?�



�?��?：阿罕布拉�?蒙特利公园�?柔似蜜和圣盖�?�的法规执行办公室

根�?�KPCC / LAist 获�?�的数�?�，自2011年以�?�，圣盖�?�市已调查了约230宗�?�法群租房案件。圣盖�?�警察局调查部门的雷·拉若（Ray Lara）中尉说，在例行工作期间，警察“也许�?月一次�?碰到群租房。他说：“我敢猜测，尽管我们�?�到了一些，但�?�能还有很多我们�?�?知情。�? 贾斯汀·埃德森（Justin Edson）近期曾任�?�圣盖�?�市邻里改善�?务部门的高级官员，他估计，在该市一�?�的群租房案件中，房东“基本上是主动�?�与组织�?�?��?。 阿罕布拉市�??供的记录显示，自2014年1月以�?�，�?�有9例群租房的案件。然而，其�??供的文件中未包括一个知�??案件。在KPCC / LAist �?�阿罕布拉�?�出第二次公开文件请求�?�，该市�??供了一批新文件；其显示仅在2014年就有19例�?�能的�?�法群租房案件。阿罕布拉市议会议员阿黛尔·安德拉德-斯塔德勒（Adele Andrade-Stadler）�?�诚表�?实际情况�?�能比数�?�显示的情况更糟。 ADVERTISEMENT 她说：“如果蒙特利公园市和圣盖�?�市的这类数字如此之大，那么我敢打赌，阿罕布拉市的数�?�?�能比你摆在我�?��?的�?大。�? 柔似蜜市�??供的记录显示，自2013年1月以�?�，该市�?��?�现了七家群租房。 但是，包括与圣盖�?�谷的中国社区有密切�?�系的一些政府雇员和移民在内的一些消�?��??供者推测，该市应该有更多的群租房。一�?�?愿�?露姓�??的�?蒙特利公园市官员说，这个数字“�?�?�能正确�?。 KPCC / LAist �?�柔似蜜市的官员询问了政府�??供的数�?�与推测数�?�之间的差异。该市的助�?�城市�?�?�和法规执行部门的主管本·金（Ben Kim）拒�?了采访请求。

(Dan Carino for LAist)

赴美之途 对于�?在群租房中的人�?�说，他们的旅途从中国开始。这些人大多�?�自中国农�?�，在�?济上处于社会底层。出于寻找赚钱机会的目的，他们会付给旅行社，或者 “蛇头�?，最高达6万美元的“赴美费�?。旅行社或“蛇头“会帮助他们获得签�?并将其�?到美国。具体价格由所在地区和�?程的�?�?�程度决定。 点击下方箭头 [< >] 控制滑动。

“看看我们在这儿的生活，人�?人鬼�?鬼的�?�? �?宋年近六�??，是�?�的租客。他上诉了五年的庇护案最近以失败告终。他说他的工�?�已�?快四年没有更新了。 Chava Sanchez/LAist) “我对�?没什么�?求。�?这里�?�以。�?别的地方，他们�?那�?礼拜堂，�?�在地上。这儿好太多了，起�?是有床了�? 张春生，40多�?，是�?�的租客。他近期刚到美国。 (Chava Sanchez/LAist) “至少在这里我还能从生活中�?到一点亮光。�? 她的女儿在四年�?被一所著�??的中国大学录�?�，而她的�?夫拒�?支付赡养费。一�?女按摩师（�?求我们�?�?使用她的�??字）选择�?�到美国。她说她等了�?�年�?等到一家旅行社给她打电�?通知她�?�以办�?�赴美手续。 (Chava Sanchez/LAist) “我想活�?打架和�?�东西�?常�?�生。我一开始接�?��?了，现在就觉得很正常。�? �?�玉�?�，59�?，是王的公寓楼里的一�??二房东。他解释为什么在明知�?法的情况下他还在�?�?�家庭旅馆。 (Chava Sanchez/LAist) “�?�给你�?�饭。五�?�一天。一般两顿饭。�? �?孙，24�?，�?�自山东�?�墨的一个农�?�。他�?�常想�?赚钱，然�?�他�?能在中国娶媳妇。他曾�?在奥克拉�?�马州打了六个月的�?馆工，最近回到了蒙特利公园市。�?工作的时候，他都�?在�?�的家庭旅馆里。 (Chava Sanchez/LAist) “男的�?客厅，女的�?房间。�?的地方都是用窗帘隔开。介�?所和�?馆就在隔�?。大家就图一个方便。�? �?马是一个律师楼�?�作的�?�机，负责从边境上的看守所接人�?把他们带到圣盖�?�谷的群租房里。他说那里就是中国工人的“庇护城。�? (Chava Sanchez/LAist) 进入美国�?�，这些移民基本上被困在一个由地�?更稳固�?实力更强的中国移民主导的世界中；那些人为他们�??供从居�?�?工作到寻求永久居留�?�过程中的法律代表等的一切�?务。 二�??�?�?的�?�（鉴于其移民身份�?在审查阶段此篇报�?�未用其全�??）是与�?�在蒙特利公园市的群租房�?��?的房客之一。�?��?�自中国东北辽�?�?沈阳市，三年�?以学生签�?到达美国。�?许多移民一样，他申请了政治庇护，并在庇护案件待审期间获得工作许�?�。 美国庇护申请，2014-18

�?��?：美国公民�?�移民局 这个过程耗时六个多月。他说，他付给中间人3,000美元拿到了工作许�?�，�?�外为他的庇护案�?支付了4000到5000美元的法律�??助费用。如果需�?工作，�?份�?馆工作的介�?费是40美元。许多和�?�处境相�?�的新移民通常拿�?�低于最低标准的工资，并且�?�?�亲戚扶�?或民间借贷。 �?�说：“到了美国�?�，我就全�?�自己了。�? 在这�?残酷的环境中，他补充说：“家人�?是真正的家人，朋�?��?是真正的朋�?�，一切都与金钱和利益挂钩。�? �?�的第一份工作是在�?厅厨房洗碗。他的指甲在肥皂水中浸泡了太长时间，被细�?�感染，指甲至今�?旧暗�?�粗糙。在�?馆打工三年之�?�，他�?�了�?�车�?�机。 �?�说，他微薄的收入使他别无选择，�?�能�?在群租房中。尽管他�?�临�?�新生活的困难，但他�?然认为自己在这里的未�?�比起在中国�?�展�?更光明。在中国，他�?月作为政府�?��?�工拿到的的薪水�?到430美元（3000元人民�?）。 “我们在中国是底层，在美国�?然是底层，�? �?�说。 “人�?�？我从未想过人�?�。我就�?一棵�?�?�，竭尽全力争�?�阳光雨露，挣扎�?�生存。在这里我�?然�?�以生存，�?是在中国就旱死了。�? 许多�?�?�一样的移民工人因支付赴美的高昂费用而负债累累。他们中的大多数人都有家人在中国等�?�他们寄钱回去。 尽管如此，许多生活困苦的中国人还是争先�??�?�地将他们的�??字列入旅行社的�??�?�，并等待数月甚至数年，为了拿到一个�?�美国的机会。 一�?也是和�?��?��?的女按摩师说她等了�?�年�?拿到机会。她�?�自中国北方主�?的港�?�城市天津。在美国四年有余，她没有回过一次中国。她说，她的女儿在四年�?被一所著�??的中国大学录�?�；而自离婚�?�，她的�?夫拒�?支付她们�?女赡养费。在她看�?�，她所有的梦想——生存�?抚养女儿和为退休储蓄——�?�有在美国�?有�?�能。当她想念女儿时，她们会通过微信视频通�?。“至少在这里我还能从生活中�?到一点亮光，�?她说。 群租房里的租客有许多�?�?�的背景，他们出于�?��?原因而冒险�?�到美国。有一些农�?�的年轻人�?�这里为了攒结婚所需的“�?�礼�?。一些年龄较大的男女�?�这里为�?女赚学费。有些在中国被年轻劳动力淘汰下�?�的50多�?的人�?�这里�?�是为了有份工打。 Get The Best Of LAist In Your Inbox Sign up for our daily newsletter to receive the latest on local politics, food, culture and the absurdities of L.A. life. �?�和其他人所�?的群租房是在蒙特利公园市中心一栋26个�?�元的公寓楼中。它是林肯大街（Lincoln Avenue）上至少26座被用�?��?�群租房的公寓楼之一。其中有些是KPCC/LAist通过走访�?�现，而有些则是被政府记录在案。 �?�的群租房�?�示了在美贫穷的�?�人移民的�?�?�世界，以�?�为什么群租房问题长期以�?��?然难以解决。60多次的采访和数�?�页的政府记录�?�示了群租房产业是如何从�?�懈的政府监�?�中以�?�紧密�?�系的�?�人社区中获利。这是一个根�?��?济阶层的�?�?��?级剥削的世界。 “二房东�? 以�?�为例，他�?仅仅是租客。他�?�时是一�??“二房东�?，通过转租床�?赚钱。除去床铺，他公寓的剩余空间几乎被桌�?�?椅�?�?摞起�?�的纸箱�?行�?�箱和笨�?的家具填满，这在群租房中很常�?。�?�在楼下还租有一个格局一样的群租房，也有10张床。 �?�的公寓�?间�?月租金为1,750美元。为了盈利，他以�?晚15美元的价格将公寓转租给中国移民。平�?�而言，�?天至少有一�?�的床�?�以租出去，�?个月的毛利润约为2,250美元。此外，�?�通常会接点租车的生�?。一些二房东会收费更高或塞更多的人以使利润最大化。有些还会为租客�??供饭食，通常�?天5美元两顿饭。 张春生，一�??从中国刚刚抵达的移民，�??在一张群租房里窄窄的床上。他�?晚付�??五美元�?在这里。(Chava Sanchez/LAist) �?�说，他的房租去年上涨了100美元。�?�一栋楼中的其他二房东说，他们的增幅更大。其中一�?说，在过去三年中，他的房租涨了四次，从900美元增加到2,000美元，翻了一番还多。（圣盖�?�谷的任何城市都没有租金管控。）因为这些二房东深知自己在�?�一些�?�法的生�?，担心抱怨房租上涨会被房东赶出去，他们基本都会�?�?沉默， 然�?�将�?本转�?给他们的租户。 沿�?�蒙特利公园市的主�?街�?�，尤其是Garvey, Garfield 和Atlantic大�?�，路边的柱�?上或者是商店的窗户上都被贴满了“家庭旅馆�?（群租房的�?�一个�??称）廉价床�?出租的中文广告。 有一些二房东还会在周边的商店留些�??片，或者在微信上和其他的中文网站上，比如洛�?�矶�?�人资讯网（ChineseInLA.com），美国生活在线（usalifeonline.com）和58�?�城(58.com)上�?�布租房广告。（在中文里，5这个数字代笔“我�?，8 代表“�?��?。）

贴在圣盖�?�谷中国超市外的关于群租房招租的广告。(Chava Sanchez/LAist)

�?�的身体微微�?��?，头�?�些许�?�白，且�?于打�?�。�?在他的家庭旅馆的人都�?�他“�?�?��?。 �?�说他是�??六年�?�?�的美国。他的�?家是山东烟�?�，在那里他曾�?�?�一家�?�?业。为了给女儿�??供更好的教育机会，�?�说他的妻�?鼓励他�?�美国。他说他一共付给了旅行社17000美元（�??二万元人民�?），在那个年代对于普通中国家庭�?�说是一大笔钱，而且并未签订任何�??议。当�?�顺利通过了洛�?�矶海关之�?�，一辆旅行社�??�?安排好的车把他�?到了蒙特利公园市的一间家庭旅馆。他的家人得知他安顿好之�?�把剩余的钱付给了旅行社。 �?他的许多租户一样，�?�说他曾在德克�?�斯州�?佛罗里达州和加利�?尼亚州等许多州的中�?自助�?厅�?��?�厨房的工作。�?隔几个月便会�?�一家�?馆。伙食和�?宿由�?馆�?�?��??供。 他通常�?周工作六天，�?天12个�?时，工资从 5.80美元（低于任何州的最低工资标准）到�?�?时8美元�?等，或�?月约1800至2500美元。 “�?馆的工作和生活环境很糟糕，�? �?�说。 “所有工人都�?在�?�?�租的房�?里。大家相互都�?说�?，性格孤僻。�? �?�说，他断断续续地在自助�?厅工作了7年，期间�?�尔回到蒙特利公园市休�?�。�?��?�他患上了糖尿病，�?能�?连续站�?�工作10到12个�?时。他还需�?定时休�?��?�注射胰岛素。 他需�?一个新的谋生手段。 “王�?�?��? 回到蒙特利公园市�?�，�?�从王永春（Curt Wang）那里租了一个间公寓。王的公�?�South Fremont 8 Investment Inc. 是�?�所居�?的公寓楼的部分所有者。�?�称他为“王�?�?��?。

王永春，国泰地产的创始人和所有人。

图片�?�自于国泰地产网站。

王已�?70多�?了。根�?�他的两�??雇员和一�??�?雇员的说法，他几�??年�?从�?�湾移民，现在是美国公民。其中一人说他�?�自一个社会地�?较高的家庭。 �?�两人�?露，当王到达美国�?�，他开始投资房地产，如今掌控已有一个房地产王国。他是国泰地产（KoTai Realty）的创始人和所有者。根�?�政府公开资料显示，国泰地产�?立于1978年。如今它已是圣盖�?�谷房地产领域的知�??�?业。�?�其网站介�?，国泰地产是“�?�加州最大的�?�连�?房地产公�?�之一�? 。 资料显示，South Fremont 8，就是拥有林肯大街上那栋公寓的公�?�，与国泰地产和国泰地产管�?�部共享地�?� 。 根�?�公开记录 ，王与至少23个房地产投资实体有关�?�，其中13个�?在�?�?�。 国泰地产的�?�?�Kris Tseng表示，该公�?�雇佣或与之�?�作的全�?�或兼�?�代�?�人有300多�??，并且，王�?�与的房地产和其他投资，包括圣盖�?�谷中的许多公寓楼，价值数�?�万美元。（其中一些房地产是王与其�?�作伙伴共�?�拥有的。） 根�?�公开记录，王�?在与其妻�?目�?在�?�帕�?�迪纳（South Pasadena）拥有两栋�?宅中的其中一栋。 根�?�KPCC / LAist 获得的文件，自2012年以�?�，蒙特利公园市的官员已对王的公�?�所拥有的�?于林肯大街的公寓楼进行了至少13次检查。在一连串的检查和开罚�?�过程当中，2016年9月30日，在一�?市政官员直接�?��?给王的电�?邮件中, 列出了85处�?规，包括至少八个公寓中的“床垫过多�?或“床�?过多�?问题，以�?�霉�?��?蟑螂和裸露的电线。 在�?�一�?邮件中，一�?市政官员写�?�：“必须将这些�?足之处�??高到最低�?房标准，以确�?居�?者的�?�康�?安全和�?祉。�? 他�?�时警告王，告知二房东“他们�?�??了您的租约和本市的市政法规。�? 根�?�公开记录，市政官员并没有进行�?�续检查；记录也没有表明这些�?规之处得到了处�?�，更�?用说解决问题了。 �?�年，该市检查了王的公寓楼共五次，处以罚款两次。 总计？350美元。 王的公寓楼是林肯大街上最大的�?宅楼之一。根�?�KPCC / LAist 对王的公�?�拥有或共�?�拥有的几栋�?宅建筑的探访，�?于林肯大街的公寓楼似乎是其唯一一栋有二房东�?�群租房生�?的。 在去年四月的简短电�?交谈中，王说，如果他的建筑物中有任何问题，那是因为他的租户�?�??了他们的租约，他�?�以赶走他们。王拒�?回答更多问题，并挂断了电�?。 KPCC / LAist 近期去过该公寓楼至少10次，然而并未�?�现情况得以改善：例如，在去年11月，五间公寓看起�?�布置为总共�?�容纳多达56人�?宿。 对我�?�说，他们根本�?应该�?�房东。 他们应该进监狱。 — 周�?

加州大学洛�?�矶分校社会学和亚裔美国人研究教授 2020年2月，�?次通过电�?�?�系时，王立�?�挂断了电�?。 于是KPCC / LAist 通过信件和电�?邮件�?�给王一�?信，其中列举了通过公开记录�?�实地报�?�和多次采访获得的一系列�?�现，包括其�?于林肯大街的公寓楼内糟糕的�?宿�?�件以�?�多间公寓被用作群租房。 王没有回应。 一�??自称代表王的律师对KPCC / LAist的信给予了回应 。在两次电�?交谈中，Eugene Fu声称KPCC / LAist 从未与他的客户交谈过，并称关于林肯大街的公寓楼的所有�?�现�?��?正确。Fu并未�??供支�?其声称的文件或解释，并拒�?�??供正�?声明。 在与王的律师交谈�?�一周，KPCC / LAist �?次探访了该公寓楼中的13个似乎用作群租房的公寓。墙�?明显�?�霉，电线�?裸露在外。 与王的公�?�共为这栋公寓楼的所有人是一对夫妻，Wai Chi Fang和Tsuey Yuh Huang，两人�?在圣马力诺。二月份，KPCC / LAist 亲自�?了一�?信到他们的家中。在她家门�?�，Huang说她对大楼的问题一无所知，并补充说，王是主�?房产管�?�人。Fang尚未回�?这�?信。 当被问�?�圣盖�?�谷的群租房问题时，加州大学洛�?�矶分校社会学和亚裔美国人研究教授周�?（Min Zhou）说, “房东们藉此从处境艰辛的无�?移民那里牟�?�利益�?，因为那些移民“容易�?为剥削和伤害的目标�?，“对我�?�说，他们根本�?应该�?�房东，�?周说。“他们应该进监狱。�? 蒙特利公园市的�?法规执行部门主管迈克尔·亨特利（Michael Huntley）在总结他对这个情况的担忧时�??问�?�：“把这些人塞进本�?是为�?那么多人而设计的建筑里——房东们对房�?进行了�?�法改造并�?法�?�接了电线——�?�为了牟利，这公平么？�? 无力的监管 在大多数情况下，群租房�?�险的�?宿�?�件�?�有在进入室内�?��?会被�?�现。从外�?��?�看，许多建筑物似乎在一个�?�以接�?�的状�?。这给政府执行�?�例造�?了一定的困难。市政府官员告诉KPCC / LAist ，如果建筑物没有从街上�?�以看到的明显�?规行为，他们无法进入并进行�?击检查。 �?进入内部，检查员必须接到相应的投诉。但是，没有适当�?件的新�?�的中国移民工人——他们�?�能�?会说英语，并害怕被赶走或驱�?出境——就�?太�?�能会投诉举报。因此，投诉主�?�?�自邻居。 ADVERTISEMENT �?�使在市政府官员收到投诉�?�，房东和房客�?然�?�以拒�?让他们入内。若想在未�?许�?�的�?�??下�?�法进入�?宅，他们必须有�?宅�?�??法规的�?�?�。他们因此陷入一个两难困境：�?找到�?�?�，他们需�?进入�?宅，但若没有�?�?�，他们就无法进入。 “这是他人的房产，有很多针对其的�?护措施，�? �?蒙特利公园消防局局长哈伯勒（Haberle）说，他也负责监�?�法规执行。投诉“必须�?�常具体，�?他说。“你�?能�?�是说，‘那里有人。’�? 业主�?物业�?�?�或二房东�?�以将检查员拒之门外。一�?二房东说，他曾�?把门�?�?并�?�装他�?在，直到检查员离开。 蒙特利公园市�?官员亨特利（Huntley）说，�?�使检查员�?�现�?规并处以罚款，问题也�?一定得到解决。他说，在�?些情况下，“我们关掉它们。他们会纠正问题。一两年之内，他们�?�回�?��?新开始�?�。�? 陈议员告诉KPCC / LAist ，群租房会在案件结案仅仅几天�?�就�?��?�?�业。他说在他任�?�期间，“这�?事情一直在�?�生。�? �?�??法规的罚款通常最高为1,000美元，这�?味�?�房东支付罚款的�?本�?比维修改善房屋的�?本低。 二房东�?�分租他的两间公寓已�?八年有余，尽管城市�?�公寓楼的所有人�?�出了多次警告和罚�?�。两�??二房东表示，该公寓楼的业主和市政府官员从未�?求他们�?�止�?�?�群租房。 �?�法群租房的生命周期

�?�法群租房对于人们�?�说�?�能是�?适宜居�?和�?�险的。下图展示了城市法规执行部门查访群租房的常规�?程。



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