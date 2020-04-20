在圣盖博谷群租房中艰难度日的中国移民
(Dan Carino for LAist)
在圣盖�?�谷群租房中艰难度日的中国移民
王英�?�
�?�表于 3月11日, 2020
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正�?�已过，日�?西斜。在蒙特利公园市的一间两居室公寓内，�?��?�斌手中夹�?�抽剩�?�截的香烟，�??在一张旧�?�?�椅上，用YouTube在看一部中国电视连续剧。�?�今年58�?。他长期以�?�与最多9�??中国移民�?在这间公寓。
在�?过百�?�窗的微弱光线下，�?�以看到三张床�?一个床头柜和一个储物箱紧密地沿�?�客厅的墙�?排列�?�。第四张床紧贴�?��?�厨房的墙�?。一�?�肥�?鼠短暂地露了两�?�，他们是这里的常客。
屋�?里有一股�?于清�?的霉味，混�?��?��?�?�未过滤的Premier香烟的烟味。烟缓缓飘�?�顶棚上一�?�没粉刷的地方，那里曾有一个烟雾报警器。当问起缺少的报警器时，�?�说他早就撤掉了报警器，一是为了�?�饭方便，二是为了抽烟方便。
欢迎走进洛�?�矶圣盖�?�谷的群租房。�?�?�所�?的公寓在这个群体中被称为“群租房�?，�?�?�上万的中国移民工人�?在类似的环境中。他们�?�能几天�?几周或几个月生活在如此拥挤�?�?乱甚至�?时有生命�?�险的房�?里。
蒙特利公园市林肯大街的一个公寓楼内，两个群租房的房客�??在门�?�交谈。 （王英�?�/ LAist）
许多类似的群租房都�?�??�?房法。这些法律在�?�?�城市之间�?�能略有差异，但是一般�?�说，一居室的公寓最多�?�能�?三人，而两居室的最多�?�能�?五人。
KPCC/LAist 花了几个月的时间探访了圣盖�?�谷的群租房，并进行了60多次采访（许多采访用普通�?进行），以更好地了解租客的生活方�?，以�?�为何在市领导们屡次承诺严厉打击之�?�，租客们�?然�?在如此�?�劣的环境中。
�?过多次探访，KPCC/LAist �?�现有些房屋会被用胶�?��?�或者石�?�?��?�?地分割出数间�?屋�?；如果那样价格太贵，也有租客用浴帘分割空间以�?�?基本的�?密性。无论是在公寓楼�?康斗或�?�户�?宅，甚至于改建的车库中，群租房里的租客�?�?��?��?鼠�?蟑螂�?臭虫�?水电泄露和霉�?�，�?�时还有�?�盗�?打架斗殴以�?�其他由过于拥挤的�?宿环境而产生的�?�果。
鞋架上许多群租房租客的鞋。租客们把衣�?挂在床铺正上方。（Chava Sanchez/LAist）
在最�??的情况下，由于群租房中的房客太多，电气系统曾因超负�?��?转而短路，引起�?��?�，蒙特利公园市议会议员（�?市长）皮特·陈（Peter Chan） 在最近的一次采访中告诉KPCC/LAist，“一旦起�?�，你就�?知�?�它会蔓延到哪里。它�?�能蔓延到别的�?�元的邻居那里。�? 他说：“这是�?�常�?�险的情况。�?
直到今年2月一直担任蒙特利公园市消防局局长兼法规执行主管的斯科特·哈伯勒（Scott Haberle）告诉KPCC/LAist ，由于缺少烟雾探测器和出�?�阻塞，群租房中存在严�?的�?��?��?患。他说：“房间里的人数超过规定，因此他们紧急出逃的能力�?��?。�?
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移民们在这些地方按天付费以得下榻安身之处；而那些漠视�?房和安全�?�例的房东们以此获利。
在加利�?尼亚州，或是在全美国，圣盖�?�谷是中国人密度最高的地方之一。KPCC / LAist 调查了群租房内的环境，并分�?了圣盖�?�谷中四个城市�??供的数�?�：蒙特利公园�?圣盖�?��?阿罕布拉和柔似蜜。这些城市有大�?中国移民生活在底层�?房市场。根�?�人�?�普查数�?�，这些城市的总人�?�约为241,000，其中40％是中国人。自2013年以�?�，这些城市至少有650例与群租房相关的法规执行案件。许多官员和专家认为，未被报告的群租房案件的数�?�?高得多。
哈伯勒在谈这一问题时说群租房 “有时会数�?太多�?。
我们在中国是底层，在美国�?然是底层。 人�?�？我从未想过人�?�。我就�?一棵�?�?�，竭尽全力争�?�阳光雨露，挣扎�?�生存。 — �?�
�?在圣盖�?�谷群租房中的中国移民
他的担心并�?是什么新鲜事。五年�?，蒙特利公园市议会�?�布了一份报告， 警告该市“未�?许�?�的群租房�?中的“�?安全状况�?。根�?�KPCC / LAist 获�?�的公开文件，在圣盖�?�谷地区，该市�?然有最多的群租房案件。
在蒙特利公园市和其他地方，监�?�的缺�?归结为法规执行部门基本上没有约�?�力；罚款�?度相对较低，并且，政策规定，除�?�有人投诉，并且租客或者房东�?许进入，�?�则检查员无法进入�?宅检查。
蒙特利公园市议员（�?市长）彼得·陈告诉 KPCC/LAist 说：“如果没有人举报，我们就放他们一马。�? 他补充说，“我们�?会主动出击�?那些租户或房东。
在许多人勉强维�?�?房的地区，还�?�临一个�?�德困境：城市工作人员担忧�?�缔那些群租房或许会让栖身其中的租客露宿街头。
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陈说：“如果我们试图�?�缔所有�?�法家庭旅馆（群租房的�?�一个常用说法），那我们是在迫使那些租客�?为�?浪汉。�?
如此情况让陈�?得�?谨慎�?�衡。他�??到两三年�?的一些案�?是多达30至40人挤在一个独户�?宅中，而现在，陈说，“一间公寓里�?�有七八个人，最多�?到�??个人�?�?的情况在比较之下好很多。
鉴于这么多群租房的情况�?�能比现状更加糟糕，陈说该市通常选择佯装�?�?。他说：“尽管它�?然是�?�法的，但这是�?��?�的�? ，也是“�?�以接�?�的�?。
蒙特利公园�?�其他城市
我们的分�?显示，自2013年以�?�，蒙特利公园已�?调查了大约300处�?宅的至少400例与群租房有关的案件。
圣盖�?�谷的群租房在�?�?�城市的分布，2013年至今
阿罕布拉
蒙特利公园
柔似蜜
圣盖�?�
�?��?：阿罕布拉�?蒙特利公园�?柔似蜜和圣盖�?�的法规执行办公室
根�?�KPCC / LAist 获�?�的数�?�，自2011年以�?�，圣盖�?�市已调查了约230宗�?�法群租房案件。圣盖�?�警察局调查部门的雷·拉若（Ray Lara）中尉说，在例行工作期间，警察“也许�?月一次�?碰到群租房。他说：“我敢猜测，尽管我们�?�到了一些，但�?�能还有很多我们�?�?知情。�?
贾斯汀·埃德森（Justin Edson）近期曾任�?�圣盖�?�市邻里改善�?务部门的高级官员，他估计，在该市一�?�的群租房案件中，房东“基本上是主动�?�与组织�?�?��?。
阿罕布拉市�??供的记录显示，自2014年1月以�?�，�?�有9例群租房的案件。然而，其�??供的文件中未包括一个知�??案件。在KPCC / LAist �?�阿罕布拉�?�出第二次公开文件请求�?�，该市�??供了一批新文件；其显示仅在2014年就有19例�?�能的�?�法群租房案件。阿罕布拉市议会议员阿黛尔·安德拉德-斯塔德勒（Adele Andrade-Stadler）�?�诚表�?实际情况�?�能比数�?�显示的情况更糟。
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她说：“如果蒙特利公园市和圣盖�?�市的这类数字如此之大，那么我敢打赌，阿罕布拉市的数�?�?�能比你摆在我�?��?的�?大。�?
柔似蜜市�??供的记录显示，自2013年1月以�?�，该市�?��?�现了七家群租房。
但是，包括与圣盖�?�谷的中国社区有密切�?�系的一些政府雇员和移民在内的一些消�?��??供者推测，该市应该有更多的群租房。一�?�?愿�?露姓�??的�?蒙特利公园市官员说，这个数字“�?�?�能正确�?。
KPCC / LAist �?�柔似蜜市的官员询问了政府�??供的数�?�与推测数�?�之间的差异。该市的助�?�城市�?�?�和法规执行部门的主管本·金（Ben Kim）拒�?了采访请求。
(Dan Carino for LAist)
赴美之途
对于�?在群租房中的人�?�说，他们的旅途从中国开始。这些人大多�?�自中国农�?�，在�?济上处于社会底层。出于寻找赚钱机会的目的，他们会付给旅行社，或者 “蛇头�?，最高达6万美元的“赴美费�?。旅行社或“蛇头“会帮助他们获得签�?并将其�?到美国。具体价格由所在地区和�?程的�?�?�程度决定。
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“看看我们在这儿的生活，人�?人鬼�?鬼的�?�?
�?宋年近六�??，是�?�的租客。他上诉了五年的庇护案最近以失败告终。他说他的工�?�已�?快四年没有更新了。
Chava Sanchez/LAist)
“我对�?没什么�?求。�?这里�?�以。�?别的地方，他们�?那�?礼拜堂，�?�在地上。这儿好太多了，起�?是有床了�?
张春生，40多�?，是�?�的租客。他近期刚到美国。
(Chava Sanchez/LAist)
“至少在这里我还能从生活中�?到一点亮光。�?
她的女儿在四年�?被一所著�??的中国大学录�?�，而她的�?夫拒�?支付赡养费。一�?女按摩师（�?求我们�?�?使用她的�??字）选择�?�到美国。她说她等了�?�年�?等到一家旅行社给她打电�?通知她�?�以办�?�赴美手续。
(Chava Sanchez/LAist)
“我想活�?打架和�?�东西�?常�?�生。我一开始接�?��?了，现在就觉得很正常。�?
�?�玉�?�，59�?，是王的公寓楼里的一�??二房东。他解释为什么在明知�?法的情况下他还在�?�?�家庭旅馆。
(Chava Sanchez/LAist)
“�?�给你�?�饭。五�?�一天。一般两顿饭。�?
�?孙，24�?，�?�自山东�?�墨的一个农�?�。他�?�常想�?赚钱，然�?�他�?能在中国娶媳妇。他曾�?在奥克拉�?�马州打了六个月的�?馆工，最近回到了蒙特利公园市。�?工作的时候，他都�?在�?�的家庭旅馆里。
(Chava Sanchez/LAist)
“男的�?客厅，女的�?房间。�?的地方都是用窗帘隔开。介�?所和�?馆就在隔�?。大家就图一个方便。�?
�?马是一个律师楼�?�作的�?�机，负责从边境上的看守所接人�?把他们带到圣盖�?�谷的群租房里。他说那里就是中国工人的“庇护城。�?
(Chava Sanchez/LAist)
进入美国�?�，这些移民基本上被困在一个由地�?更稳固�?实力更强的中国移民主导的世界中；那些人为他们�??供从居�?�?工作到寻求永久居留�?�过程中的法律代表等的一切�?务。
二�??�?�?的�?�（鉴于其移民身份�?在审查阶段此篇报�?�未用其全�??）是与�?�在蒙特利公园市的群租房�?��?的房客之一。�?��?�自中国东北辽�?�?沈阳市，三年�?以学生签�?到达美国。�?许多移民一样，他申请了政治庇护，并在庇护案件待审期间获得工作许�?�。
美国庇护申请，2014-18
�?��?：美国公民�?�移民局
这个过程耗时六个多月。他说，他付给中间人3,000美元拿到了工作许�?�，�?�外为他的庇护案�?支付了4000到5000美元的法律�??助费用。如果需�?工作，�?份�?馆工作的介�?费是40美元。许多和�?�处境相�?�的新移民通常拿�?�低于最低标准的工资，并且�?�?�亲戚扶�?或民间借贷。
�?�说：“到了美国�?�，我就全�?�自己了。�? 在这�?残酷的环境中，他补充说：“家人�?是真正的家人，朋�?��?是真正的朋�?�，一切都与金钱和利益挂钩。�?
�?�的第一份工作是在�?厅厨房洗碗。他的指甲在肥皂水中浸泡了太长时间，被细�?�感染，指甲至今�?旧暗�?�粗糙。在�?馆打工三年之�?�，他�?�了�?�车�?�机。
�?�说，他微薄的收入使他别无选择，�?�能�?在群租房中。尽管他�?�临�?�新生活的困难，但他�?然认为自己在这里的未�?�比起在中国�?�展�?更光明。在中国，他�?月作为政府�?��?�工拿到的的薪水�?到430美元（3000元人民�?）。
“我们在中国是底层，在美国�?然是底层，�? �?�说。 “人�?�？我从未想过人�?�。我就�?一棵�?�?�，竭尽全力争�?�阳光雨露，挣扎�?�生存。在这里我�?然�?�以生存，�?是在中国就旱死了。�?
许多�?�?�一样的移民工人因支付赴美的高昂费用而负债累累。他们中的大多数人都有家人在中国等�?�他们寄钱回去。
尽管如此，许多生活困苦的中国人还是争先�??�?�地将他们的�??字列入旅行社的�??�?�，并等待数月甚至数年，为了拿到一个�?�美国的机会。
一�?也是和�?��?��?的女按摩师说她等了�?�年�?拿到机会。她�?�自中国北方主�?的港�?�城市天津。在美国四年有余，她没有回过一次中国。她说，她的女儿在四年�?被一所著�??的中国大学录�?�；而自离婚�?�，她的�?夫拒�?支付她们�?女赡养费。在她看�?�，她所有的梦想——生存�?抚养女儿和为退休储蓄——�?�有在美国�?有�?�能。当她想念女儿时，她们会通过微信视频通�?。“至少在这里我还能从生活中�?到一点亮光，�?她说。
群租房里的租客有许多�?�?�的背景，他们出于�?��?原因而冒险�?�到美国。有一些农�?�的年轻人�?�这里为了攒结婚所需的“�?�礼�?。一些年龄较大的男女�?�这里为�?女赚学费。有些在中国被年轻劳动力淘汰下�?�的50多�?的人�?�这里�?�是为了有份工打。
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�?�和其他人所�?的群租房是在蒙特利公园市中心一栋26个�?�元的公寓楼中。它是林肯大街（Lincoln Avenue）上至少26座被用�?��?�群租房的公寓楼之一。其中有些是KPCC/LAist通过走访�?�现，而有些则是被政府记录在案。
�?�的群租房�?�示了在美贫穷的�?�人移民的�?�?�世界，以�?�为什么群租房问题长期以�?��?然难以解决。60多次的采访和数�?�页的政府记录�?�示了群租房产业是如何从�?�懈的政府监�?�中以�?�紧密�?�系的�?�人社区中获利。这是一个根�?��?济阶层的�?�?��?级剥削的世界。
“二房东�?
以�?�为例，他�?仅仅是租客。他�?�时是一�??“二房东�?，通过转租床�?赚钱。除去床铺，他公寓的剩余空间几乎被桌�?�?椅�?�?摞起�?�的纸箱�?行�?�箱和笨�?的家具填满，这在群租房中很常�?。�?�在楼下还租有一个格局一样的群租房，也有10张床。
�?�的公寓�?间�?月租金为1,750美元。为了盈利，他以�?晚15美元的价格将公寓转租给中国移民。平�?�而言，�?天至少有一�?�的床�?�以租出去，�?个月的毛利润约为2,250美元。此外，�?�通常会接点租车的生�?。一些二房东会收费更高或塞更多的人以使利润最大化。有些还会为租客�??供饭食，通常�?天5美元两顿饭。
张春生，一�??从中国刚刚抵达的移民，�??在一张群租房里窄窄的床上。他�?晚付�??五美元�?在这里。(Chava Sanchez/LAist)
�?�说，他的房租去年上涨了100美元。�?�一栋楼中的其他二房东说，他们的增幅更大。其中一�?说，在过去三年中，他的房租涨了四次，从900美元增加到2,000美元，翻了一番还多。（圣盖�?�谷的任何城市都没有租金管控。）因为这些二房东深知自己在�?�一些�?�法的生�?，担心抱怨房租上涨会被房东赶出去，他们基本都会�?�?沉默， 然�?�将�?本转�?给他们的租户。
沿�?�蒙特利公园市的主�?街�?�，尤其是Garvey, Garfield 和Atlantic大�?�，路边的柱�?上或者是商店的窗户上都被贴满了“家庭旅馆�?（群租房的�?�一个�??称）廉价床�?出租的中文广告。
有一些二房东还会在周边的商店留些�??片，或者在微信上和其他的中文网站上，比如洛�?�矶�?�人资讯网（ChineseInLA.com），美国生活在线（usalifeonline.com）和58�?�城(58.com)上�?�布租房广告。（在中文里，5这个数字代笔“我�?，8 代表“�?��?。）
贴在圣盖�?�谷中国超市外的关于群租房招租的广告。(Chava Sanchez/LAist)
�?�的身体微微�?��?，头�?�些许�?�白，且�?于打�?�。�?在他的家庭旅馆的人都�?�他“�?�?��?。 �?�说他是�??六年�?�?�的美国。他的�?家是山东烟�?�，在那里他曾�?�?�一家�?�?业。为了给女儿�??供更好的教育机会，�?�说他的妻�?鼓励他�?�美国。他说他一共付给了旅行社17000美元（�??二万元人民�?），在那个年代对于普通中国家庭�?�说是一大笔钱，而且并未签订任何�??议。当�?�顺利通过了洛�?�矶海关之�?�，一辆旅行社�??�?安排好的车把他�?到了蒙特利公园市的一间家庭旅馆。他的家人得知他安顿好之�?�把剩余的钱付给了旅行社。
�?他的许多租户一样，�?�说他曾在德克�?�斯州�?佛罗里达州和加利�?尼亚州等许多州的中�?自助�?厅�?��?�厨房的工作。�?隔几个月便会�?�一家�?馆。伙食和�?宿由�?馆�?�?��??供。
他通常�?周工作六天，�?天12个�?时，工资从 5.80美元（低于任何州的最低工资标准）到�?�?时8美元�?等，或�?月约1800至2500美元。
“�?馆的工作和生活环境很糟糕，�? �?�说。 “所有工人都�?在�?�?�租的房�?里。大家相互都�?说�?，性格孤僻。�?
�?�说，他断断续续地在自助�?厅工作了7年，期间�?�尔回到蒙特利公园市休�?�。�?��?�他患上了糖尿病，�?能�?连续站�?�工作10到12个�?时。他还需�?定时休�?��?�注射胰岛素。
他需�?一个新的谋生手段。
“王�?�?��?
回到蒙特利公园市�?�，�?�从王永春（Curt Wang）那里租了一个间公寓。王的公�?�South Fremont 8 Investment Inc. 是�?�所居�?的公寓楼的部分所有者。�?�称他为“王�?�?��?。
王永春，国泰地产的创始人和所有人。
图片�?�自于国泰地产网站。
王已�?70多�?了。根�?�他的两�??雇员和一�??�?雇员的说法，他几�??年�?从�?�湾移民，现在是美国公民。其中一人说他�?�自一个社会地�?较高的家庭。
�?�两人�?露，当王到达美国�?�，他开始投资房地产，如今掌控已有一个房地产王国。他是国泰地产（KoTai Realty）的创始人和所有者。根�?�政府公开资料显示，国泰地产�?立于1978年。如今它已是圣盖�?�谷房地产领域的知�??�?业。�?�其网站介�?，国泰地产是“�?�加州最大的�?�连�?房地产公�?�之一�? 。
资料显示，South Fremont 8，就是拥有林肯大街上那栋公寓的公�?�，与国泰地产和国泰地产管�?�部共享地�?� 。
根�?�公开记录 ，王与至少23个房地产投资实体有关�?�，其中13个�?在�?�?�。
国泰地产的�?�?�Kris Tseng表示，该公�?�雇佣或与之�?�作的全�?�或兼�?�代�?�人有300多�??，并且，王�?�与的房地产和其他投资，包括圣盖�?�谷中的许多公寓楼，价值数�?�万美元。（其中一些房地产是王与其�?�作伙伴共�?�拥有的。）
根�?�公开记录，王�?在与其妻�?目�?在�?�帕�?�迪纳（South Pasadena）拥有两栋�?宅中的其中一栋。
根�?�KPCC / LAist 获得的文件，自2012年以�?�，蒙特利公园市的官员已对王的公�?�所拥有的�?于林肯大街的公寓楼进行了至少13次检查。在一连串的检查和开罚�?�过程当中，2016年9月30日，在一�?市政官员直接�?��?给王的电�?邮件中, 列出了85处�?规，包括至少八个公寓中的“床垫过多�?或“床�?过多�?问题，以�?�霉�?��?蟑螂和裸露的电线。
在�?�一�?邮件中，一�?市政官员写�?�：“必须将这些�?足之处�??高到最低�?房标准，以确�?居�?者的�?�康�?安全和�?祉。�? 他�?�时警告王，告知二房东“他们�?�??了您的租约和本市的市政法规。�?
根�?�公开记录，市政官员并没有进行�?�续检查；记录也没有表明这些�?规之处得到了处�?�，更�?用说解决问题了。
�?�年，该市检查了王的公寓楼共五次，处以罚款两次。
总计？350美元。
王的公寓楼是林肯大街上最大的�?宅楼之一。根�?�KPCC / LAist 对王的公�?�拥有或共�?�拥有的几栋�?宅建筑的探访，�?于林肯大街的公寓楼似乎是其唯一一栋有二房东�?�群租房生�?的。
在去年四月的简短电�?交谈中，王说，如果他的建筑物中有任何问题，那是因为他的租户�?�??了他们的租约，他�?�以赶走他们。王拒�?回答更多问题，并挂断了电�?。
KPCC / LAist 近期去过该公寓楼至少10次，然而并未�?�现情况得以改善：例如，在去年11月，五间公寓看起�?�布置为总共�?�容纳多达56人�?宿。
对我�?�说，他们根本�?应该�?�房东。 他们应该进监狱。 — 周�?
加州大学洛�?�矶分校社会学和亚裔美国人研究教授
2020年2月，�?次通过电�?�?�系时，王立�?�挂断了电�?。
于是KPCC / LAist 通过信件和电�?邮件�?�给王一�?信，其中列举了通过公开记录�?�实地报�?�和多次采访获得的一系列�?�现，包括其�?于林肯大街的公寓楼内糟糕的�?宿�?�件以�?�多间公寓被用作群租房。
王没有回应。
一�??自称代表王的律师对KPCC / LAist的信给予了回应 。在两次电�?交谈中，Eugene Fu声称KPCC / LAist 从未与他的客户交谈过，并称关于林肯大街的公寓楼的所有�?�现�?��?正确。Fu并未�??供支�?其声称的文件或解释，并拒�?�??供正�?声明。
在与王的律师交谈�?�一周，KPCC / LAist �?次探访了该公寓楼中的13个似乎用作群租房的公寓。墙�?明显�?�霉，电线�?裸露在外。
与王的公�?�共为这栋公寓楼的所有人是一对夫妻，Wai Chi Fang和Tsuey Yuh Huang，两人�?在圣马力诺。二月份，KPCC / LAist 亲自�?了一�?信到他们的家中。在她家门�?�，Huang说她对大楼的问题一无所知，并补充说，王是主�?房产管�?�人。Fang尚未回�?这�?信。
当被问�?�圣盖�?�谷的群租房问题时，加州大学洛�?�矶分校社会学和亚裔美国人研究教授周�?（Min Zhou）说, “房东们藉此从处境艰辛的无�?移民那里牟�?�利益�?，因为那些移民“容易�?为剥削和伤害的目标�?，“对我�?�说，他们根本�?应该�?�房东，�?周说。“他们应该进监狱。�?
蒙特利公园市的�?法规执行部门主管迈克尔·亨特利（Michael Huntley）在总结他对这个情况的担忧时�??问�?�：“把这些人塞进本�?是为�?那么多人而设计的建筑里——房东们对房�?进行了�?�法改造并�?法�?�接了电线——�?�为了牟利，这公平么？�?
无力的监管
在大多数情况下，群租房�?�险的�?宿�?�件�?�有在进入室内�?��?会被�?�现。从外�?��?�看，许多建筑物似乎在一个�?�以接�?�的状�?。这给政府执行�?�例造�?了一定的困难。市政府官员告诉KPCC / LAist ，如果建筑物没有从街上�?�以看到的明显�?规行为，他们无法进入并进行�?击检查。
�?进入内部，检查员必须接到相应的投诉。但是，没有适当�?件的新�?�的中国移民工人——他们�?�能�?会说英语，并害怕被赶走或驱�?出境——就�?太�?�能会投诉举报。因此，投诉主�?�?�自邻居。
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�?�使在市政府官员收到投诉�?�，房东和房客�?然�?�以拒�?让他们入内。若想在未�?许�?�的�?�??下�?�法进入�?宅，他们必须有�?宅�?�??法规的�?�?�。他们因此陷入一个两难困境：�?找到�?�?�，他们需�?进入�?宅，但若没有�?�?�，他们就无法进入。
“这是他人的房产，有很多针对其的�?护措施，�? �?蒙特利公园消防局局长哈伯勒（Haberle）说，他也负责监�?�法规执行。投诉“必须�?�常具体，�?他说。“你�?能�?�是说，‘那里有人。’�?
业主�?物业�?�?�或二房东�?�以将检查员拒之门外。一�?二房东说，他曾�?把门�?�?并�?�装他�?在，直到检查员离开。
蒙特利公园市�?官员亨特利（Huntley）说，�?�使检查员�?�现�?规并处以罚款，问题也�?一定得到解决。他说，在�?些情况下，“我们关掉它们。他们会纠正问题。一两年之内，他们�?�回�?��?新开始�?�。�?
陈议员告诉KPCC / LAist ，群租房会在案件结案仅仅几天�?�就�?��?�?�业。他说在他任�?�期间，“这�?事情一直在�?�生。�?
�?�??法规的罚款通常最高为1,000美元，这�?味�?�房东支付罚款的�?本�?比维修改善房屋的�?本低。
二房东�?�分租他的两间公寓已�?八年有余，尽管城市�?�公寓楼的所有人�?�出了多次警告和罚�?�。两�??二房东表示，该公寓楼的业主和市政府官员从未�?求他们�?�止�?�?�群租房。
�?�法群租房的生命周期
�?�法群租房对于人们�?�说�?�能是�?适宜居�?和�?�险的。下图展示了城市法规执行部门查访群租房的常规�?程。
警察也对群租房无能为力。蒙特利公园警察局警官Bob Hung说，他们知�?�群租房“很普�??�?。但是由于�?�??建筑法规和安全法规�?�是行政�?规行为，而�?是犯罪行为，因此Hung表示警方�?负责执行这些法规，也无法逮�?��?�??法规的房东。他说，�?�而代之的是，如果官员在例行公务期间�?�现明显�?�??行政法规的行为，他们将�?�该市法规执行部门报告。
记录显示，在过去的五年中，警察走访了林肯大街上的这座建筑80多次，并有17起刑事案件记录在档，涉�?�盗窃和打架等罪行。
语言也�?�能�?为官员与租客们交�?的障�?。根�?�《美国社区调查》（American Community Survey）的最新人�?�统计数�?�，截至2018年，约70％的蒙特利公园居民报告说是亚裔血统，而超过75％的家庭报告说在家中讲英语以外的语言。然而在2016年国家公共广播电�?�（National Public Radio）的采访中， Hung说，他是蒙特利公园唯一会讲普通�?的巡逻人员。Hung未回�?试图了解目�?警察中讲中文的人数是�?��?�生了�?�化的电�?邮件和电�?。
其他的城市执法机构也因为执法�?�的分散而�?�到�?�缚。�?��?在那边的二房东说，消防部门的官员�?年至少会到公寓楼检查一次。但是�?蒙特利公园消防局局长哈伯勒说，法律�?�?许消防部门检查�?宅建筑物的内部。消防人员�?�能检查公寓楼的外部以确�?例如�?��?�器处于正常状�?。
蒙特利公园市一家�?�容纳�??人的群租房浴室中的临时电线。(Chava Sanchez/LAist)
消防员和医护人员的确会在接到群租房租客的紧急电�?�?�出警，这使他们�?�以进入�?宅。哈伯勒说，在这�?情况下，如果他们�?�现该�?宅被用作群租房，他们会告知法规执行部门。
消防部门�?负责检查内部烟雾探测器是�?�正常工作。�?�而代之的是，公寓楼管�?�人应�?�城市�??交年度报告，说明设备�?行正常。�?��?��?说，这是一�?�?�誉制度。
为了打击那些�?�?�“造�?公共滋扰并构�?�?正当商业行为�?的“�?�法群租房�? 的业主，蒙特利公园市议会于2018年3月通过了一项�?�例，在第一次警告之�?�，�?�业主收�?�与执法部门�?消防部门和其他公共�?务部门相关的�?应费用。根�?�陈议员的说法，�?天的费用�?�能高达5,000美元。
而自该�?�例通过以�?�的接近两年中，没有对�?�?�群租房的公�?�或个人处以罚款。
(Dan Carino for LAist)
回家
虽然群租房带�?�的许多问题�?未解决，二房东们�?�临�?�一个问题。在特朗普政府的管�?�下，从2017到2018年间，申请庇护的中国人总数�?少一�?�。二房东们感到了压力。
�?�说他的顾客数�?在过去两年出现下滑。他说他知�?�有的二房东转手了他们的租约。
就�?�自己�?�说，他还在�?��?。当二房东对他�?�说�?然在�?济上是划算的，而且，他的房客使他在美国的生活�?�?那么孤�?�。孤独感是许多圣盖�?�谷群租房里的租客们共�?�的感�?�。
最近一个�?晚，�?�?�和他的租客们为晚上�?�?�的羊肉馅儿饺�?备料。�?�的一�??租客�?宋担任中�?馆的大厨好多年了，在�?�?�的家庭旅馆�?了有些年头；他负责调馅儿。�?�?��?��?�。一个60�?左�?�的�?在月�?中心�?�月嫂的租客洗完盘�?�?�开始擀皮。他们用手机放�?�他们年轻时�?行的�?歌；那些刻在记忆里的旋律婉转而出，带他们回到了年轻时那段黄金�?月。
�?�饭的时候�?�?�接了一个常客打�?�的电�?，问是�?�还有地方�?�以�?一晚。一个�?时之�?�，饺�?装了盘正准备上桌，一个50多�?的中年女人到了。她从没上�?的�?门走了进�?�放下自己的行�?�箱，问�?�?�，“我今晚�?�哪儿？�?
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Additional reporting by Elly Yu.
This report is being published in conjunction with Alhambra Source, which provided additional reporting and support.
数�?� & 方法
这个故事是通过数�??次采访，数�?�页的公共文件以�?�KPCC / LAist从洛�?�矶县评估员办公室和加利�?尼亚州州务�?�办公室获得的公共数�?�分�?而报�?�的。
群租房
有关群租房数�?的数字�?�自于阿罕布拉，蒙特利公园，柔似蜜和圣盖�?�四个城市�??供的公开文件。KPCC/LAist请求了包括群租房的信�?�，�?规通知，官方投诉以�?�已�?结案的�?�法群租房的案件记录在内的公开文件。
蒙特雷公园市的记录是在2019年和2020年获得的。圣盖�?�市的记录是在2019年获得的。自2019年9月以�?�，阿罕布拉一直在�?�集并�??供文件；截至�?�稿，该市未能�??供所请求的全部文件。柔似蜜市的记录于2019年和2020年获得。
对于蒙特利公园，KPCC / LAist主�?使用了两组数�?�:
- 2013年9月至2019年3月政府接到的有关群租房的举报
- 2016年7月至今政府寄出的与群租房相关的�?规通知清�?�
为了解决蒙特利公园市�?�标准化录入信�?�的问题，KPCC/LAist挑选出了所有标记与法规执行案件相关的被举报的群租房，结�?�了两组数�?�的信�?�，�?�了比较并且删除了2016年7月至2019年三月所有与�?�一法规执行案件相关�?�的�?�?数�?�。
截至�?�稿，KPCC/LAist�?然在等该市确认一些数�?�。相关信�?��?�续有�?�能更新。
圣盖�?�市�??供了自2011年以�?�的数�?�。但是，由于2017年的一些数�?�缺失，无法得知其间有多少�?�法群租房案件。
�?�?�的城市有�?�?�的录入系统和术语用于记录�?�法群租房案件。例如，一个城市�?�能用“群租房�?，而其他城市会交替使用诸如“家庭旅馆�?或“�?宅汽车旅馆�?等�?。甚至有些时候，城市检查员会直接录入有关情况的具体�??述，而�?使用任何上述�?语。由于这些�?一致，KPCC / LAist�??出了尽�?�能最详细的请求，以获�?�最全�?�的数�?�。如果对信�?�有疑问，我们都采�?�最�?守的估计。由于数�?�缺失�?�有些城市�?未完�?公开文件的请求, 以�?��?个城市�??供的数�?�中�?�能存在的错误，都�?味�?�我们的地图�?�能部分呈现这四个城市的群租房的分布。
KPCC/LAist还请求并�?览了�?�建制�?�圣盖�?�地区的相关文件，鉴于其和柔似蜜和蒙特利公园市接壤。洛�?�矶县政府根�?�请求�??供了17宗案件文件。然而文件显示它们�?�能并�?是群租房相关案件。因此，我们的文章�?�地图中未包�?��?�圣盖�?�地区
王永春（Curt Wang）的房地产投资实体
与王连系的实体公�?�数�?是基于KPCC/LAist于2019年4月从加利�?尼亚州州务�?�办公室获�?�的数�?�库。我们计算了与王有关的公�?�，有�?�?�伙�?业和有�?责任公�?�的数�?。然�?�在州务�?�网站上核对了�?个实体公�?�的最新信�?�；两个实体公�?�最近关闭了。我们通过用州务�?�数�?�库中录入的王的�?�?�版本的中�?英文�??，他的房地产公�?�——国泰地产——的地�?��?�其他相关�?�的商业地�?�查出了与其直接相关的实体公�?�。